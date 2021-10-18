Великая мечеть Мекки завершает карантин, а Саудовская Аравия в целом ослабляет меры по борьбе с Covid-19

Большая мечеть в Мекке с воскресенья начала принимать паломников на «полную мощность», а рабочие сняли с мечети стикеры, призывающие к социальному дистанцированию.

Официальное саудовское агентство печати (САП) сообщило, что королевство сняло требование носить маски и соблюдать социальное дистанцирование на открытых пространствах после снижения числа коронавирусных инфекций.

Заместитель генерального секретаря по делам Большой мечети д-р Саад бин Мохаммед аль-Мухаймид сказал, что был реализован план, согласно которому мечеть будет работать на полную мощность, обеспечивая при этом безопасность для всех.

Паломники по-прежнему будут обязаны носить маски для лица и заранее регистрироваться для совершения умры и молитвы через приложения Tawakkalna и Eatmarna, чтобы подтвердить свой иммунитет на входе в две священные мечети.

На данный момент вакцинировано более 20,6 миллиона человек из 34,8 миллиона населения страны.

«С сегодняшнего дня объекты Минспорта будут принимать спортивных болельщиков на полную мощность», - сообщают государственные СМИ. Кафе, торговые центры, свадебные залы, кинотеатры и рестораны также будут принимать гостей на полную мощность без социального дистанцирования.

Саудовские родители также надеются, что школы в королевстве позволят ученикам начальной школы присоединиться к классам, начиная со следующей недели.

«Поскольку все открыто, я надеюсь, что то же самое относится и к школам», - говорит Айша Абдулла, гражданка Саудовской Аравии, проживающая в Джидде.

«Пока что только средние школы принимают детей обратно. Я надеюсь, что мои дети в возрасте 4 и 6 лет смогут возобновить занятия в школе со следующей недели, как нам сказали».

Только ученикам с обеими дозами вакцины разрешили вернуться в классы в августе, после того как в прошлом году школы закрылись из-за пандемии.

Саудовская Аравия вновь открыла свои границы для путешественников в мае этого года. Только взрослым, получившим обе дозы вакцины или одну дозу за 14 дней до даты отъезда, разрешается выезжать за пределы страны. В августе власти разрешили вакцинированным туристам въезжать в страну без карантина.

Путешественники должны были иметь две дозы вакцин, одобренных королевством, то есть вакцины, произведенные Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Те, кто получил прививки Sinopharm или Sinovac, которые также одобрены, могут въехать в Саудовскую Аравию, если они также получили дополнительную дозу другой одобренной вакцины.

На данный момент в королевстве введено 44,4 миллиона доз вакцины против коронавируса.

В субботу СПА сообщило, что в Саудовской Аравии зарегистрировано три смерти и 45 новых случаев коронавируса. Общее количество выздоровевших в Королевстве увеличилось до 536 900 человек.

Всего в королевстве введено более 44,4 миллиона доз вакцины против коронавируса.