Израильские поселенцы на Западном берегу подвесили и пытали огнем палестинского подростка

Израильская правозащитная группа Бецелем в отчете, опубликованном на прошлой неделе раскрыла душераздирающие подробности о палестинском подростке, который был похищен и подвергнут пыткам огнем группой израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу два месяца назад,

17 августа 15-летний Тарек Збейди и пятеро его друзей устроили пикник возле своей деревни Силат-а-Дахер, расположенной в районе Дженин на севере Западного берега.

Однако большая группа еврейских поселенцев из близлежащего израильского поселения Хомеш позже прибыла в этот район на машинах с камнями и палками.

Палестинские мальчики быстро скрылись с места происшествия, поскольку один из поселенцев начал бросать в них камни, и сумел добежать обратно в свою деревню. Однако, по словам Бецелем, Тарек не поспевал за своими друзьями из-за травмы ноги, которую он получил всего за две недели до инцидента.

Он рассказал правозащитной группе: "Поселенцы подъехали ко мне и наехали на меня своей машиной, и я упал на землю. Машина остановилась, и четыре поселенца вышли из машины. Некоторые держали палки. Они напали на меня и били меня по плечу, ногам и спине"

Потом они связали ему руки и ноги и приковали цепью к капоту своей машины, прежде чем отвезти его в Хомеш.

По прибытии в поселение другие поселенцы подбежали, чтобы пинать его и издеваться над ним. Они обливали его перцовым газом, плевали ему в лицо, при этом его ругали на арабском и иврите.

Затем поселенцы подвесили его на дереве, чтобы «сжечь ему ноги».

«Меня оставили так висеть около пяти минут с закрытыми глазами. Я почувствовал, как они режут и растирают кожу моей левой ноги острым предметом. Мне было так больно. Я не мог этого вынести. Внезапно, я почувствовал сильный ожог на правой ноге от зажигалки или чего-то подобного. Это длилось несколько секунд. Я закричал и плакал от боли и страха. Только тогда они сняли меня с дерева», - рассказал Тарек. .

Затем его ударили палкой по голове, и он потерял сознание.

По словам Бецелем, вскоре после этого прибыли израильские солдаты на военном джипе, и поселенцы обвинили Тарека в том, что тот бросал в них камни.

Когда Тарек очнулся на полу военного джипа, солдаты пригрозили арестовать его, если он снова бросит камни. «Они сказали, что знают обо мне все, и что если кто-нибудь бросит камни в поселенцев, они придут ко мне домой и арестуют меня».

Дядя и старший брат Тарека немедленно забрали его в палестинскую машину скорой помощи и доставили в больницу в Дженине, забрав его со станции.

«Меня доставили в реанимацию, где меня осмотрели и сделали рентгеновский снимок. Они обнаружили синяки и раны на моем плече, спине и ногах, а также раны и ожоги на ногах. Я оставался там до следующего дня, а затем меня выписали», - сказал Тарек, добавив, что, несмотря на выписку, его тело болело, и он не мог ходить из-за порезов и ожогов на ногах.

Поселенцы часто нападают на палестинцев и их собственность на Западном берегу. По оценкам Израиля и Палестины, на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим, проживает около 650 000 поселенцев в 164 поселениях и 116 заставах.

Бецелем отметил, что нападение на Тарека было десятым нападением поселенцев на палестинцев возле поселения, задокументированным группой с начала 2020 года.

«Этот случай может быть исключительно жестоким, но насилие со стороны поселенцев против палестинцев, часто с участием солдат, уже давно стало частью политики Израиля на Западном берегу и неотъемлемой частью режима оккупации», - говорится в отчете Бецелем.

«Долгосрочным результатом этих насильственных действий является лишение палестинцев права владения растущими участками Западного берега, что способствует захвату Израилем земель и ресурсов там».