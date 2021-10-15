Кайс Сайед отберет дипломатический паспорт у экс-президента

Президент Туниса Кайс Сайед заявил, что отзовет дипломатический паспорт одного из своих предшественников, Монсефа Марзуки, после того, как тот призвал Францию прекратить поддержку этой североафриканской страны под руководством Сайеда.

Сайед находится под сильным международным давлением, особенно со стороны западных держав, которые призывают его объявить четкую дорожную карту для возврата к конституционной политике после захвата широкого круга полномочий в конце июля.

В понедельник он представил новое правительство, но не дал никаких указаний на то, что готов отказаться от контроля.

На прошлой неделе в своем выступлении, широко распространенном в Интернете, Марзуки призвал французские власти «не помогать диктаторскому режиму в Тунисе».

Обращаясь демонстрантам, выступающим против Сайеда, в Париже в субботу, Марзуки сказал, что французское правительство должно «отвергнуть любую поддержку этого режима и этого человека, который устроил заговор против революции и отменил конституцию».

Сайед в четверг попросил министра юстиции начать расследование утверждений о том, что Марзуки участвовал в заговоре против государственной безопасности.

«Я отзову его дипломатический паспорт, потому что он входит в число врагов Туниса», - сказал Сайед, имея в виду Марзуки, но не называя его имени. «Он не может использовать эту привилегию для посещения столиц и нанесения ущерба тунисским интересам».

«Тунис - свободное и независимое государство, и вмешательство в его дела недопустимо», - добавил он на первом заседании нового кабинета министров.

«Некоторые использовали убежище за границей, чтобы напасть на тунисские интересы».

В заявлении президента говорится, что он проинформировал посла Соединенных Штатов о «неудовлетворенности» Туниса тем, что комитет по иностранным делам Палаты представителей должен обсудить Тунис на слушаниях под названием «Анализ состояния демократии и следующие шаги для политики США».

США играли важную роль для Туниса с момента революции 2011 года в предоставлении помощи в области безопасности и работе с другими крупными донорами для поддержки государственных финансов.

Наряду с другими членами Большой семерки, в которую входит Франция, США призвали Саида вернуться к конституционному порядку, в котором избранный парламент играет важную роль.

Тысячи людей протестовали в столице Тунисе на прошлой неделе против захвата Сайедом почти полной власти. Власти опасаются новых беспорядков.