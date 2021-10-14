ХАМАС: вопрос Газы неразрывно связан с вопросом Иерусалима

В кратком заявлении от 6 октября палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения СМИ о том, что во время переговоров с египетскими официальными лицами в Каире было достигнуто долгосрочное перемирие с Израилем.

Делегация высокопоставленных официальных лиц ХАМАС прибыла в Каир 3 октября для переговоров с главой разведки Египта Аббасом Камелем о последних событиях на палестинской арене.

После встречи ХАМАС заявил, что переговоры были сосредоточены на вопросе Иерусалима, сделке по обмену пленными, перемирии с Израилем и негибкости Израиля.

Новостной сайт Аль-Араби аль-Джадид сообщил 5 октября, что Ярон Блюм, израильский координатор по переговорам о возвращении военнопленных и пропавших без вести, прибыл в Каир 30 сентября в преддверии визита делегации ХАМАС. Согласно отчету, Блюм представил Египту израильский план сделки по обмену пленными.

Лидер ХАМАС Махмуд Мардави рассказал изданию Al-Monitor, что движение приехало в Каир, чтобы обсудить такие события, как организация всеобщих выборов, а также иудаизация Иерусалима, неоднократные рейды в мечеть Аль-Акса и обращение с заключенными в израильских тюрьмах, а также сделку по обмену пленными и долгосрочное перемирие между ХАМАС и Израилем.

По словам Мардави, Египет пообещал оказать давление на Израиль, чтобы он выполнил условия перемирия, достигнутого после последней эскалации в Газе в мае, а именно разрешил процесс восстановления Газы и поступление катарской помощи в осажденный анклав, разработал проекты развития для облегчения экономических условий в Газе.

«Сопротивление в Газе не может оставаться в тишине, пока израильская оккупация отказывается от своих обязательств», - предупредил Мардави.

Он отметил, что палестинские группировки в Газе используют популярные методы сопротивления на границе с Израилем, чтобы оказать давление и заставить Израиль соблюдать соглашения после того, как египетское посредничество потерпело неудачу.

Мардави сказал, что ХАМАС полностью готов заключить сделку по обмену пленными с израильской стороной при условии, что Израиль освободит десятки заключенных, которые были повторно арестованы после освобождения в рамках сделки по обмену Гилада Шалита в 2012 году. Он также сказал, что ХАМАС отказывается увязывать соглашение об обмене с делом о перемирии, говоря, что спокойствие в Газе зависит от того, будет ли Израиль оказывать реальную помощь анклаву. Он добавил, что ожидает, что в ближайшие недели процесс восстановления станет прорывом благодаря посредничеству Египта.

Ибрагим аль-Мадхун, политический аналитик, близкий к ХАМАС, комментирует: «Основная причина, по которой не удалось достичь долгосрочного перемирия в Газе, - это отказ Израиля связать ситуацию в Газе с продолжающимися нарушениями на Западном берегу и в Иерусалиме».

Он добавил: «ХАМАС отказывается рассматривать проблемы Газы отдельно от общего дела палестинцев. Движение не будет бездействовать, если Израиль продолжит нападать на палестинцев, где бы они ни находились».

Хусам аль-Даджани, профессор политологии в университете Аль-Умма, сказал Al-Monitor: «Долгосрочное перемирие может не приветствоваться некоторыми палестинскими фракциями или региональными и международными сторонами, которые участвуют в секторе Газа». Он добавил: «ХАМАС не примет перемирия, которое не будет включать в себя содействие сектору Газа, в том числе строительство порта и аэропорта, разработку проектов развития и гарантии свободного передвижения торговли».

Но, несмотря на эти проблемы, Даджани считает, что перемирие может быть достигнуто с помощью американского и международного давления на израильскую сторону.

Он отметил: «Израиль готов заплатить цену в обмен на спокойствие в Газе, что стало ясно после того, как министр иностранных дел Израиля Яир Лапид представил свой так называемый план «экономика в обмен на безопасность», который включает экономическое содействие Газе в обмен на спокойствие...»

Даджани считает, что обе стороны могут достичь соглашения по обмену пленными, если Израиль пойдет на уступки при освобождении заключенных, которых он считает террористами, а ХАМАС настаивает на том, чтобы они были частью любой сделки по обмену.

«Но никакого прогресса в этом деле не будет, если не будет международного и американского давления на Израиль», - сказал он. «Давления Египта на израильское правительство по этому вопросу будет недостаточно, если оно не будет сопровождаться давлением со стороны международного сообщества».