Над Кельном теперь будет звучать азан

Немецкий город Кельн разрешит мечетям города транслировать через громкоговорители азан (мусульманский призыв к молитве), сообщили власти в понедельник.

Азан может транслироваться в течение пяти минут каждую неделю для пятничной молитвы в полдень и допускается, чтобы он был слышен за пределами мечетей и молитвенных домов, сообщила пресс-секретарь города Катя Рейтер.

Кельнские мечети должны подать заявление на получение специального разрешения, чтобы иметь возможность транслировать азан. Инициатива будет ограничена двумя годами, а затем будет пересмотрена.

Мэр города приветствовал это решение, заявив, что «если в дополнение к звукам церковных колоколов мы слышим еще и зов муэдзина, это показывает, что в Кельне ценят разнообразие и живут им».

«Разрешение призыва муэдзина - знак уважения», - написала в Твиттере на прошлой неделе мэр Генриетта Рекер.

Христианские церковные колокола ежедневно звенят во многих городах Германии.

В Кельне, одном из миллионных городов на западе страны, находится одна из крупнейших мусульманских общин Германии и около 35 мечетей. Большинство мусульман первоначально приехали из Турции в качестве гастарбайтеров 60 лет назад, а затем привезли свои семьи.

Лишь несколько других мусульманских молитвенных домов по всей Германии, например, в западных городах Эр-Эркеншвик и Дюрен, годами транслируют призыв муэдзина, иногда несмотря на протесты соседей-христиан.