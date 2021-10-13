Глава ФИФА предложил Израилю и ОАЭ совместно претендовать на чемпионат мира по футболу

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) предложил Израилю совместно с ОАЭ подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщили во вторник израильские СМИ.

Швейцарец Джанни Инфантино сообщил, что в последние месяцы было «много разговоров» о возможности проведения Израилем чемпионата мира по футболу вместе с ОАЭ или другими арабскими странами, с которыми он недавно нормализовал отношения.

Инфантино заявил об этом на выступлении в Израиле, где он присутствовал на скандальной конференции, организованной правым таблоидом The Jerusalem Post. Он призвал Тель-Авив «иметь видения, мечты и амбиции», чтобы принять у себя глобальное спортивное мероприятие.

«Мы много говорили в последние месяцы после того, как ОАЭ и Израиль подписали свое соглашение о нормализации обстановки. Так что, возможно, совместная организация является вариантом», - сказал он.

Во время своего визита Инфантино встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом, который поздравил его с первым визитом в Израиль.

Инфантино также должна была встретиться с президентом Палестинской футбольной ассоциации (ПФА) Джибрилем Раджубом, который отменил встречу, узнав, что глава ФИФА присутствовал на скандальном мероприятии, которое проводилось в «Музее толерантности» - университетском городке. построенном на историческом исламском кладбище в Восточном Иерусалиме.

«[ПФА] сожалеет о решении президента ФИФА Джанни Инфантино принять участие в [мероприятии, которое проводилось] в так называемом «Музее толерантности», [...] построенном над самым старым мусульманским кладбищем в Иерусалиме, датируемым 11 веком», - говорится в заявлении ПФА.

Согласно заявлению, участие Инфантино было раскритиковано как «полное оскорбление ценностей религиозной терпимости и мирного сосуществования, подтвержденных уставом ФИФА».

Напомним, что в прошлом году Израиль заключил спорные соглашения о нормализации отношений с четырьмя арабскими государствами — ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Соглашения, заключенные при посредничестве США, были встречены резкой реакцией палестинцев и осуждением некоторых арабских стран, которые назвали эти сделки предательством дела палестинцев.