Что стоит за запросом Турции к США о покупке новых F-16?

Запрос Турции к США на покупку 40 истребителей F-16 и 80 комплектов для модернизации нынешних самолетов застал многих врасплох на прошлой неделе, учитывая затяжной кризис в отношениях между двумя союзниками по НАТО из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 и очевидное намерения продвигать военное сотрудничество с Россией. О том, что это может означать для турецко-американских отношений на страницах Al-Monitor рассуждает турецкий военный аналитик Метин Гюрджан.

Новости о запрашиваемой покупке, оцениваемой примерно в 7 миллиардов долларов, появились через несколько дней после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. После этого Эрдоган поднял вопрос о покупке второй партии С-400, даже несмотря на то, что судьба существующих четырех батарей в Турции остается в подвешенном состоянии, равно как и дальнейшее сотрудничество с Россией в аэрокосмических, подводных и корабельных проектах.

Запрос на новые F-16 - самое рациональное решение, которое Анкара может принять в нынешних обстоятельствах, считает Гюрджан. Недостатки турецких военно-воздушных сил будут только расти, учитывая исключение Турции из программы совместных ударных истребителей F-35 из-за покупки С-400, задержки в разработке своего первого отечественного военного самолета и устаревание уже существующих F-16. Аналитики в области безопасности отмечают, что в ближайшие два десятка лет турецкие возможности ведения воздушной войны столкнутся с серьезной проблемой технологических поколений. Ни турецкий реактивный проект TF-X, ни вооруженные беспилотники местного производства, которые в последнее время привлекают большое внимание международного сообщества, вряд ли смогут закрыть этот технологический разрыв между поколениями к 2030-м годам.

Таким образом, покупка новых F-16 вкупе со всесторонней модернизацией существующих самолетов будет хорошим временным решением. Кроме того, как давний пользователь и производитель F-16 по лицензии, Турция будет иметь широкие преимущества с точки зрения инфраструктуры, технического обслуживания и пилотов.

Но сможет ли Турция преодолеть политические препятствия? Lockheed Martin, производитель самолетов, является очень влиятельным игроком в оборонной промышленности США и может лоббировать интересы Анкары. Чтобы обойти санкции США в отношении Управления оборонной промышленности, главного закупочного агентства Турции, Анкара могла бы использовать министерство обороны для выполнения запроса.

Тем не менее, Конгресс США практически полностью находится под властью анти-турецких настроений. Турция провела испытания своих С-400 на самолетах F-16 в ходе испытаний в ноябре 2019 года, активировав радары систем российского производства. Использование F-16 в таких испытаниях только усугубило возражения Конгресса против крупной военной продажи Турции. Так зачем Анкаре делать запрос, у которого почти нет шансов пройти через Конгресс? Является ли это дипломатическим маневром, чтобы оправдать сближение Анкары с Москвой перед турецкой общественностью и международным сообществом?

Источники в Анкаре сообщили Al-Monitor, что турецкое правительство рассматривает этот запрос как последнюю проверку доверия к администрации Джо Байдена, подчеркнув, что администрация может убедить Конгресс одобрить сделку, если она действительно заботится о том, чтобы Турция не тяготела к России. Запрос рассматривается как своего рода «момент истины» для Анкары, готовящейся к новой стратегии, в зависимости от ответа Вашингтона.

Если ответ будет отрицательный, может ли Анкара обратиться в Москву за военным самолетом пятого поколения, таким как Су-35? В памятном эпизоде ​​в августе 2019 года, вскоре после того, как США запретили Турции участвовать в программе F-35, Путин заверил Эрдогана, что Анкара может покупать самолеты Су-35, когда он продемонстрировал новейшие военные технологии России на авиашоу в Подмосковье. Многие в Турции теперь задаются вопросом, не подавала ли Анкара запрос на F-16 только для того, чтобы получить отказ, о котором она заранее знает, и тем самым заложить основу для переговоров с Россией о военных самолетах.

Как человек, внимательно следивший за приобретением Турцией С-400, Гюрджан не может исключать такой сценарий, несмотря на все аргументы в пользу того, что использование Турцией российских боевых самолетов технически невозможно.

Покупка российских боевых самолетов была бы очень дорогостоящим вариантом для Турции, поскольку потребовала бы тщательного пересмотра ее существующих систем вооружения, материально-технического обеспечения и обучения. Например, самолет Су-35 потребует радикальных изменений в программах обучения, симуляторах, другой инфраструктуре, составе пилотов и даже в доктрине. Более того, такой шаг почти наверняка вызовет ужесточение санкций США против Турции.

Но после чреватой кризисом закупки С-400 следует задаться вопросом, достаточно ли у Анкары разумного подхода, чтобы взвесить все «за» и «против». Многие опасаются, что ответ будет негативный, и недавний разговор Эрдогана один на один с Путиным в Сочи без официального турецкого переводчика или других членов делегации с обеих сторон, усугубляет это чувство.

Опыт с С-400 показывает, что не стоит сбрасывать со счетов сценарий, по которому Эрдоган выберет российский военный самолет, несмотря на все геополитические и технические риски и возражения военных элит в Анкаре. Однако следует иметь в виду, что такой шаг будет решением Эрдогана, а не Турции.

С рациональной точки зрения Турция, резюмирует Гюрджан, должна сделать все возможное, чтобы вернуться к программе F-35, которая имеет решающее значение как для боевых возможностей турецких ВВС, так и для технологических и экономических достижений турецкой оборонной промышленности. Однако в таких важных решениях приоритеты Эрдогана, обусловленные его внутриполитическими амбициями, могут перевесить приоритеты Турции. И чем больше будет падать популярность Эрдогана перед выборами в 2023 году, тем больше вероятность того, что его приоритеты будут конфликтовать с приоритетами военных элит Турции.