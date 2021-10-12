Нефтяной танкер у берегов Йемена угрожает жизням миллионов людей

Исследователи предупреждают, что возможный разлив нефти из разлагающегося танкера, пришвартованного у побережья Йемена, может нарушить снабжение продовольствием и водой миллионов людей в раздираемой войной стране и вызвать катастрофу для окружающей среды и здоровья населения, которая будет ощущаться во всем регионе.

В статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability в понедельник, исследователи из Стэнфордского университета, Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Беркли заявили, что разлив нефти из-за танкера FSO Safer повлияет на снабжение чистой водой девяти миллионов человек и нарушит снабжение продовольствием от пяти до восьми миллионов человек.

«Последствия разлива нефти с танкера Safer для здоровья населения, как ожидается, будут катастрофическими, особенно для Йемена», - говорится в исследовании.

Исследователи призвали принять срочные меры по удалению нефти из танкера, добавив, что «потенциально катастрофические воздействия по-прежнему можно полностью предотвратить».

Почти 70 процентов гуманитарной помощи в Йемен поступает через порты Ходейда и Салиф, которые находятся недалеко от пострадавшего танкера, и более половины населения Йемена зависит от гуманитарной помощи.

«Ожидаемые гуманитарные последствия разлива ошеломляют», - говорит Бенджамин Хьюн, один из авторов статьи и исследователь из Стэнфордского университета.

Нефтяной танкер Safer был построен в 1976 году и с 1988 года стоит на якоре в 60 км к северу от йеменского портового города Ходейда, выступая в качестве терминала для приема экспортной йеменской нефти и погрузки ее на суда.

Safer не использовался с тех пор, как хуситы взяли под свой контроль Ходейду в 2015 году, но, по оценкам, он содержит 1,1 миллиона баррелей нефти. Из-за своего возраста и отсутствия технического обслуживания он находится на грани химического взрыва.

Количество нефти в танкере в четыре раза превышает количество нефти, разлитой во время самого разрушительного для окружающей среды разлива нефти в мире - катастрофы Exxon Valdez в 1989 году.

Утечка в машинном отделении в мае 2020 года послужила тревожным сигналом, хотя Организация Объединенных Наций заявила, что временное решение позволило сдержать утечку. Однако заплатка вряд ли продержится долго, и в любой момент может произойти утечка.

«Эксперты, знакомые с ситуацией, говорят, что разлив, в конечном итоге, гарантированно произойдёт без вмешательства, но никто не знает, когда», - сказал Хьюн.

«Нефть должна быть выгружена из Safer. Лучшим сценарием было бы прекращение продолжающегося конфликта и блокады, что позволило бы переговорам по Safer пройти более гладко. В противном случае, надо найти другой способ разгрузить нефть или отремонтировать судно».

В районе Красного моря, который может пострадать от разлива нефти с танкера, находятся несколько йеменских портов, а также несколько опреснительных заводов и рыбных промыслов, которые приносят доход миллионам йеменцев.

Исследователи отметили, что помимо ущерба прибрежным районам существует вероятность того, что загрязнение воздуха достигнет центральных и северных районов Йемена, что приведет к увеличению числа госпитализаций из-за сердечно-сосудистых заболеваний с 5,8 до 42 процентов. Это также нарушило бы поставки в страну, которая импортирует почти все продукты питания и нефть.

«В связи с тем, что почти 10 миллионов человек лишились доступа к чистой воде и 7 миллионов человек потеряли доступ к продовольствию, мы ожидаем массовых предотвратимых смертей от голода, обезвоживания и болезней, передаваемых через воду», - сказал Хьюн.

«Это еще больше усугубляется ожидаемой нехваткой топлива и медицинских принадлежностей, что может привести к повсеместному закрытию больниц. Наконец, мы ожидаем, что загрязнение воздуха значительно увеличит риск госпитализации из-за сердечно-сосудистых и легочных исходов».

В июне Совет Безопасности ООН обвинил группу хуситов в задержке технической оценки танкера. Внутренние документы, полученные Associated Press, показали, что морская вода попала в моторный отсек танкера в июне 2020 года, вызвав повреждение трубопроводов и увеличив риск затопления.

AP со ссылкой на экспертов сообщило, что техническое обслуживание более невозможно, поскольку повреждение корабля необратимо.

Однако хуситы обвинили ООН в провале переговоров вокруг нефтяного танкера Safer и заявили, что международная организация исключила большую часть согласованного технического обслуживания из-за отсутствия финансирования.