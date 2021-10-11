Когда Анкара начнет говорить об исламофобии в России?

В начале октября российские силовики арестовали 10 граждан России, собиравшихся на частной квартире в Москве, чтобы читать труды турецкого исламского богослова курдского происхождения Саида Нурси.

Такое чтение рассматривается в России как автоматическое свидетельство принадлежности к признанной в ней экстремистской организации "Нурджулар". И если до поправок Яровой по такому составу можно было отделаться парой лет лишения свободы, иногда условно, сейчас за это можно лишиться свободы на двузначные сроки.

Однако наше внимание привлекла не сама новость, которая легко может потеряться среди других новостей о репрессивном конвеере. Кстати, сегодня Алексей Навальный пошутил, что "влился в многочисленные ряды мусульман", так как удостоился от администрации своей колонии "зеленой полосы" экстремиста, а 70% "экстремистов" в российских колониях составляют мусульмане.

Так вот, примечательна была не сама новость об очередном намечающемся пополнении российских колоний "экстремистами"-мусульманами. Примечательно было освещение этой новости ресурсами российских силовиков, в частности, телеграм-каналом "Силовики" с более чем 100 тысячами подписчиков.

Освещая новость о пресечении деятельности членов "турецкой исламистской организации «Нурджулар», они обратили внимание не только на то, что она запрещена и признана в России экстремистской, но и на то, что она "поддерживается Р.Эрдоганом". То есть, мы видим, что для чтения в России трудов турецкого исламского богослова благосклонное отношение к нему турецкого президента, которого его российский коллега на публике называет "другом Реджепом", является не алиби, а оттягчающим обстоятельством.

Впрочем, удивляемся мы отнюдь не этому - то, что за ширмой дружбы между Эрдоганом и Путиным происходит жесткая конкуренция на многих направлениях, давно известно. В отношениях обычных людей подобное назвали бы лицемерием, но на таком лицемерии основана вся современная политика, так что, удивляться этому не приходится.

Удивляет здесь другое. Так, последние годы руководители турецкого государства и внешнеполитического ведомства регулярно поднимают тему исламофобии в мире, ее опасности и необходимости борьбы с ней. За что им большое спасибо - неиронично. Для фиксации проявлений такой исламофобии ответственные за это турецкие должностные деятели собирают подобные факты и потом составляют и публикуют доклад, в который они включаются.

Так вот, возникает вопрос. В доклады эти включается масса случаев обычных информационных выпадов или бытовых нападок в адрес мусульман на почве исламофобии в ЕС, к счастью, ничем особенным для их жертв не закончившихся. Но абсолютно игнорируется системная не только исламо-, но и турко- фобия в путинской России, причем, официальных и порой достаточно высокопоставленных лиц, примеров, которой масса.

При этом, если в ЕС ее последствиями бывает максимум включение турецких исламских организаций в список нежелательных, что не мешает им действовать, преодолевая некоторые сложности, то в России членов этих организаций отправляют в колонии на двузначные сроки под улюлюкание государственных пропагандистов, что жертв их репрессий "поддерживает Эрдоган".