Ливан пережил сутки блэкаута, но ливанцы его почти не заметили

Ливан в минувшие выходные испытал полный блэкаут, то есть прекращение централизованной подачи электроэнергии по всей стране.

В субботу в полдень по местному времени из-за нехватки топлива прекратила работать последняя из двух крупных электростанций страны в Дейр-Аммар и Захрани, сообщает Reuters.

Источник в правительстве сообщил агентству, что выработка энергии на электростанциях возобновится только в понедельник, а, возможно, и еще позже.

Впрочем, уже в воскресенье власти сумели восстановить подачу электроэнергии, запустив топливо из резервов военных, однако, отметил собеседник агентства, когда они его получат, пока неизвестно.

Министр энергетики Валид Файад заявил в воскресенье, что сеть снова в рабочем состоянии.

«Сеть вернулась в нормальное состояние, как это было до того, как закончилосбь топливо в Дейр-Аммар и Захрани», - сказал он в заявлении.

Он поблагодарил армию за передачу более 6000 килолитров топлива, половина из которых, по его словам, ушла на каждую электростанцию.

В субботу государственная электроэнергетическая компания сообщила, что партия топлива должна прибыть вечером и будет выгружена в начале следующей недели.

При этом большинство ливанцев даже не заметили серьезных изменений в своей повседневной жизни в субботу, поскольку государство в течение нескольких месяцев едва ли обеспечивало их электроэнергией 1-2 часа в день.

У многих жителей есть дизельные генераторы, позволяющие не остаться без света, однако топливо для них тоже в дефиците.

Средиземноморская страна борется с экономическими потрясениями, и в последние месяцы государство, испытывающее нехватку денежных средств, изо всех сил пытается импортировать достаточно мазута для производства электроэнергии.

В Ливане с момента окончания гражданской войны 1975–1990 годов по всей стране непрерывно отключаются электричество, но экономический кризис резко ухудшил положение.