Афганские беженцы в Британии просятся обратно домой

Афганцы, которые недавно прибыли в Великобританию после того, как спаслись бегством от талибов*, уже просят их отправить обратно, что поставило под сомнение успех операции «Теплый прием», британской программы переселения афганцев. Об этом сообщает The Guardian.

Программа была запущена Борисом Джонсоном 29 августа, чтобы помочь афганским беженцам, прибывающим в Великобританию, «восстановить свою жизнь, найти работу, продолжить образование и интегрироваться в свои местные сообщества».

Однако повсеместная нехватка жилья приводит к тому, что в качестве временного жилья для 7000 афганских беженцев используются гостиницы, и официальные лица Министерства внутренних дел признали, что многие афганцы будут находиться в них как минимум в течение нескольких месяцев.

Некоторым беженцам уже надоело. Один врач, который работал с недавно прибывшими афганцами в течение нескольких недель, но пожелал остаться неназванным, сказал: «У меня было несколько пациентов, которые говорили мне, что хотят вернуться домой. Один мужчина, которому было 67 лет, все время повторял: «Я больше не могу этого выносить. Мне нужно выйти из этого [гостиничного] номера». Врач общей практики, афганец, бежавший из страны в 2000 году, еще когда талибы были у власти первый раз, добавил: «Другой сказал: «Я просто хочу свободы от гостиницы». Мне пришлось прописать лекарства ему и его жене, потому что они были так расстроены».

Есть также опасения по поводу медицинского обслуживания лиц, содержащихся в отелях после эвакуации из аэропорта Кабула, при этом одна благотворительная организация сообщает о проблеме с доступом к местным врачам.

Советник Дэнни Торп из городка Гринвич к юго-востоку от Лондона назвал программу правительства «шокирующей неудачей». По его словам отсутствие организованной государственной поддержки, когда 700 афганцев прибыли в район в августе, было «непростительным».

Он сказал: «Было огромное несоответствие между риторикой высокопоставленных правительственных политиков и их действиями по поддержке этих людей».

В Шеффилде, где пятилетний афганский ребенок разбился насмерть, выпав из окна отеля в августе вскоре после прибытия в Великобританию, местный совет обеспокоен пригодностью отелей для размещения афганских беженцев. Представитель заявил, что он поделился своими опасениями с Министерством внутренних дел, но не уточнил, какой ответ был получен.

Между тем Ассоциация местного самоуправления, которая представляет 328 из 333 советов в Англии, призвала Министерство внутренних дел уменьшить путаницу в данных, которые оно отправляет в разные места относительно фактического числа афганцев и их потребностей. «Правительству необходимо более активно взаимодействовать с местными властями и регулярно обмениваться данными о количестве, потребностях и сильных сторонах афганских беженцев и других недавно переселившихся лиц», - сказал представитель ассоциации.

Афганский врач общей практики добавила, что первоначально, когда афганцев размещали в гостиницах, там было «неадекватное» медицинское обеспечение. Она описала один инцидент в отеле, где она нашла недоедающего ребенка-инвалида, который не был зарегистрирован в медицинских органах.

Представитель министерства внутренних дел сказал: «Самая крупная и быстрая эвакуация в Великобритании за последнее время помогла более 15 000 человек спастись, и отели остаются временной мерой, помогающей разместить тех, кого мы сюда привезли. Чтобы найти постоянный дом для всех, потребуется время, но мы срочно работаем над этим с нашими партнерами.

«Наша цель - поддержать всех, кто переселился сюда, чтобы построить успешную жизнь в Великобритании, и именно поэтому мы работаем круглосуточно, чтобы оказывать всестороннюю поддержку семьям. Это включает в себя тесное сотрудничество с местными властями по всей Великобритании, чтобы каждый, кто временно разместился в отелях, имел доступ к основным продуктам питания, здравоохранению, образованию и универсальному кредиту».

В целом не удивительно, что этот процесс — принятие очередной волны беженцев - создает сложности. И вряд ли стоит удивляться, если какая-то часть беженцев все же решит, что лучше вернуться домой, чем жить так.

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