Тумсо Абдурахманов получил политическое убежище в Швеции

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов получил статус беженца в Швеции. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

"Я хочу выразить уважение шведским властям за принятое решение, несмотря на то, что в двух европейских странах было отказано, в Швеции ... приняли решение о предоставление мне убежища", – сказал Абдурахманов.

По словам блогера, он ждал решения властей шесть лет. До приезда в Швецию ему было отказано в статусе политического беженца в Польше и в Германии, и он считает, что виной тому были действия спецслужб этих двух стран.

Напомним, что Тумсо Абдурахманов – известный чеченский оппозиционный блогер, который в своих видео рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти. Его критика в адрес властей послужила основанием для совершения покушения на него, что подтвердили правоохранительные органы Швеции.

Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале прошлого года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане Российской Федерации.