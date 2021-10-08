Оман может быть следующей арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Израиля намекнул, что Оман может стать следующей арабской страной, которая нормализует отношения с Израилем.

Элиав Бенджамин, глава отдела по Ближнему Востоку и мирному процессу в израильском МИД, заявил журналистам на брифинге в среду, что Израиль поддерживает контакты со странами региона, стремясь заключить новые соглашения о нормализации обстановки.

Ранее ОАЭ, Судан, Марокко и Бахрейн нормализовали отношения с Израилем, несмотря на бойкот большинства арабских государств и гнев всего арабского мира.

«Мы говорим в основном со всеми странами в регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке… Каждая из них должна решить, когда для них будет подходящее время и как это сделать», - цитирует его слова Times of Israel.

«Мы говорим со всеми из них, в том числе и с Оманом… у нас постоянное сотрудничество».

Раньше у Израиля была официальная миссия в Маскате, которая была открыта после соглашений в Осло, и Тель-Авив до сих пор участвует в многостороннем проекте с Оманом, Иорданией и другими странами региона по водному сотрудничеству.

Бенджамин сказал, что с оптимизмом смотрит на перспективы нормализации отношений с Оманом и «другими странами».

«Я очень надеюсь, что когда мы встретимся в это время в следующем году, если не раньше, мы сможем поговорить о других странах, которые присоединились к нам», - сказал он.

Заявление было сделано на следующий день после того, как министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль ведет переговоры о новых соглашениях относрильно нормализации отношений с неназванными странами.

Бенджамин объяснил, что правление оманского султана Хайсама бин Тарика выглядит многообещающим для Израиля, поскольку он сыграл важную роль в укреплении отношений между Маскатом и Израилем во времена правления султана Кабуса бин Саида, который умер в январе.

Однако Оман неоднократно заявлял, что не нормализует отношения с Израилем, пока палестинцам не будет дано собственное государство.

Между тем министр внутренних дел Израиля исключила вероятность этого во время визита в ОАЭ в начале этой недели.

«Правительство Израиля не будет обсуждать вопрос о создании палестинского государства при нынешнем правительстве Беннета или Лапида, когда он вступит в должность в соответствии с соглашением о ротации», - сказала эмиратским СМИ министр внутренних дел Айелет Шакед.

В рамках так называемых «Авраамических соглашений» Израиль полностью установил дипломатические отношения с ОАЭ и Бахрейном - за ними последовала нормализация с Суданом и Марокко. Все это случилось в 2020 году под руководством тогдашнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Соглашения, заключенные при посредничестве США, вызвали ожесточенную реакцию палестинцев и протесты солидарности по всему миру.

Опросы общественного мнения показали, что подавляющее большинство респондентов в арабском мире выступают против нормализации отношений с Израилем.

Ранее Израиль уже подписал мирные соглашения - с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.