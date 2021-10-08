США выдвинули обвинения в терроризме бывшему командиру талибов

Прокуратура США обвинила бывшего командира талибов* в преступлениях, связанных с терроризмом, в частности в убийстве американских солдат в Афганистане в 2008 году.

Офис прокурора в Манхэттене заявил в четверг, что Хаджи Наджибулле было предъявлено обвинение по 13 пунктам обвинения, которое было раскрыто в федеральном суде.

45-летний Наджибулла уже находился под стражей в США после того, как ему было предъявлено обвинение в похищении в 2008 году американского журналиста и двух афганских гражданских лиц.

В четверг прокуроры заявили, что они предъявили заменяющее обвинение, которое добавило обвинения в убийстве.

По их словам, Наджибулла в то время служил командиром талибов в афганской провинции Вардак, которая граничит со столичной провинцией Кабул.

По словам прокуратуры, ему было предъявлено обвинение в связи с нападением талибов под его командованием на военный конвой США с применением автоматического оружия, гранатометов и других взрывчатых веществ в июне 2008 года.

По их словам, в результате нападения погибли трое американских солдат и их афганский переводчик.

«Как утверждается, в один из самых опасных периодов конфликта в Афганистане Хаджи Наджибулла возглавил порочную банду повстанцев Талибана, которые терроризировали часть Афганистана и атаковали войска США», - заявила прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Одри Штраус.

«Теперь он будет привлечен к ответственности в зале суда в США», - также сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Марк Дж. Леско.

Наджибулла был арестован и экстрадирован из Украины в США в октябре прошлого года.

Десять из 13 обвинений Наджибуллы грозят ему максимальным сроком тюремного заключения.

Наджибулла не признал себя виновным в ноябре прошлого года в федеральном суде Манхэттена после вынесения предыдущего обвинительного заключения.

Напомним, что американские войска в конце августа завершили беспорядочный вывод из Афганистана после 20 лет пребывания в стране, которая сейчас находится под контролем талибов. Самого Наджибуллу вероятно можно было бы считать военнопленным, останься он в рядах Талибан. Но он сам покинул талибов в 2012 году в связи с открытием политического офиса в Катаре для переговоров о мире. Он критиковал руководство Талибана и его переговоры с США и Кабулом на фоне мирных переговоров и прекращения гражданской войны в Афганистане.

"Шура хочет проиграть за столом то, что мы выиграли своей кровью на поле боя" - говорил Наджибулла. Он затем основал свою собственную группу, известную как Фидаи Махаз.

Позже он взял на себя ответственность за убийство 51-летнего шведского журналиста Нильса Хорнера. Радиорепортер был застрелен на улице хорошо охраняемого района в центре Кабула 11 марта 2014 года.

Согласно Newsweek под командованием Наджибуллы было около 8000 бойцов (едва ли не треть от всех активных талибов в то время), и это был первый такого рода раскол в рядах талибов. По словам Забихуллы Муджахиды это был первый раз, когда кто-то из высокопоставленных командиров талибов открыто откололся и критиковал руководство Талибан. В прошлых случаях все кто выступал против шуры либо были арестованы в Пакистане либо умирали.

Итак: талибы, которым хватило политической мудрости и терпения, в итоге оказались у власти в Афганистане, победив и американцев и кабульский режим. А вот радикал Наджибулла, оставивший талибов и решивший вести самостоятельную войну, теперь один в плену в США, без поддержки нового Исламского эмирата Афганистан, который мог бы требовать его вернуть как военнопленного. И без реальных шансов на освобождение в этой жизни. Мораль сей истории бросается в глаза и без наших подсказок.

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