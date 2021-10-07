Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2021 году

Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по литературе в 2021 году. Им стал Абдулразак Гурна — уроженец Занзибара, который живет и работает в Великобритании. Награда присуждена с формулировкой «за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Гурна - араб по происхождению, родился на острове Занзибар у побережья Восточной Африки, сейчас это часть Танзании. В 1968 году, после революции на Занзибаре, он переехал в Великобританию, будучи студентом.

С 1980 по 1982 год Гурна читал лекции в университете Байеро Кано в Нигерии. Затем он перешел в Кентский университет, где в 1982 году получил докторскую степень. В настоящее время он является профессором и директором аспирантуры факультета английского языка. Его главный академический интерес - это постколониальная литература и дискурсы, связанные с колониализмом, особенно в том, что касается Африки, Карибского бассейна и Индии.