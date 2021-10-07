Турецкий парламент ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата

Парламент Турции в среду единогласно ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата, более чем через пять лет после того, как Анкара впервые подписала историческое соглашение о сокращении выбросов, которые способствуют глобальному потеплению.

Голосование последовало за заявлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре о том, что Турция выполнит соглашение вовремя к конференции ООН по изменению климата в следующем месяце в Глазго.

Турция ощутила на себе всю силу изменения климата, когда в июле и августе произошла череда наводнений и лесных пожаров, унесших жизни около 100 человек.

Некоторые части страны также страдают от продолжительной засухи.

Все эти кризисы оказали политическое давление на Эрдогана, вынужденного бороться с выбросами парниковых газов, которые, по словам ученых, являются причиной все более экстремальных и более частых неблагоприятных погодных явлений.

В этом году в Турции было выжжено почти 200 000 гектаров (около 480 000 акров) леса, что более чем в пять раз превышает среднегодовой показатель за 2008-2020 годы, свидетельствуют данные Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS).

До ратификации Турцией проект Climate Action Tracker заявил, что усилия Анкары по достижению целей Парижского соглашения были «критически недостаточными».

Изменение климата стало одной из самых серьезных проблем, волнующих молодежь Турции, а это нельзя не учитывать в стране, где миллионы впервые проголосуют на выборах, ожидаемых в 2023 году.

Около 95 процентов молодых людей в Турции считают, что изменение климата - одна из самых серьезных угроз, с которыми сталкивается страна, согласно отчету Британского совета в прошлом месяце в рамках его Глобального письма молодежи о мерах по борьбе с изменением климата.

Нежелание Турции ратифицировать соглашение возникло из-за споров по поводу объема финансирования, предоставляемого конкретным странам, и сроков введения более строгих правил.

По данным государственной службы статистики, в период с 1990 по 2019 год общие выбросы парниковых газов в Турции выросли на 157,7 процента.

The New Arab цитирует западного дипломата, который говорит, что Турция вложила значительные средства в инфраструктуру возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую, но по-прежнему испытывает затруднения из-за своей зависимости от угля, загрязняющего окружающую среду.

«Политика Турции в отношении окружающей среды является реакционной, как мы видели на примере слизи и дебатов вокруг импорта европейских пластиковых отходов», - сказал западный дипломат.

Этим летом берега Стамбула были покрыты вязкой слизью, также известной как «морские сопли», причиной которой, по мнению ученых, является скопление загрязняющих веществ, сброшенных в Мраморное море.

В этом году правительство запретило ввоз некоторых пластиковых отходов из-за границы, включая Францию ​​и Великобританию, после того, как в обществе возникла негативная реакция на изображения, на которых изображены отходы, сброшенные в канавы или сожженные на обочинах дорог.