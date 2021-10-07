Гвинейская военная хунта назначила нового премьер-министра страны - Мохамеда Бивогуи

Военное правительство Гвинеи назначило Мохамеда Бивогуи, бывшего государственного служащего и эксперта в области финансирования сельского хозяйства, премьер-министром. Теперь он должен, по крайней мере в теории, руководить обещанным переходом к демократическому правлению после переворота в прошлом месяце.

Бивогуи, о выдвижении которого было объявлено в среду по национальному телевидению, сделал престижную карьеру в международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций, но не имеет опыта работы в национальном правительстве, что в целом отстраняет его от политической борьбы последних лет в Гвинее.

68-летний выпускник инженерного факультета и сын дипломата является экспертом в области финансирования развития сельского хозяйства и управления рисками.

Бивогуи также является племянником Диалло Телли, знаменитого гвинейского дипломата, который служил первым генеральным секретарем Организации африканского единства, предшественницы Африканского союза, и был убит режимом военного диктатора Секу Туре в 1977 году.

Полковник Мамади Думбуя, который возглавил переворот 5 сентября, в результате которого был свергнут президент Альфа Конде, на прошлой неделе был назначен временным президентом на переходный период неопределенной продолжительности. В своей речи он изложил свое «обязательство», что ни он, ни какой-либо член военного правительства не будут баллотироваться на любых будущих выборах, которые военные обещали организовать после переходного периода.

Думбуя сказал, что задача его администрации состояла в том, чтобы «восстановить государство» путем разработки новой конституции, борьбы с коррупцией, реформирования избирательной системы и затем организации «свободных, заслуживающих доверия и прозрачных» выборов.

Переворот против Конде, который до сих пор находится в неизвестном месте, стал четвертым в Западной и Центральной Африке с прошлого года после двух в Мали и одного в Чаде.

Государства Западной Африки, опасаясь эффекта домино во всем регионе, согласились в прошлом месяце ввести санкции в отношении членов военного правительства и их родственников.

Конде стал первым демократически избранным президентом Гвинеи в 2010 году и был переизбран в 2015 году. Но в прошлом году он протолкнул спорную новую конституцию, которая позволила ему баллотироваться на третий срок в октябре 2020 года.

Этот шаг вызвал массовые демонстрации, в ходе которых были убиты десятки протестующих. Конде выиграл переизбрание, но политическая оппозиция утверждает, что голосование было фиктивным.