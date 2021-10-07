В Тунисе упал военный вертолет, трое пилотов погибли

Военный вертолет потерпел крушение в Тунисе во вторник вечером, в результате чего погибли три солдата, сообщило министерство обороны страны.

Согласно заявлению официального представителя министерства Мохамеда Закри, самолет потерпел крушение в районе Эль-Хамма на юге Туниса во время ночных учений.

В заявлении говорится, что в этот район была направлена военно-техническая группа, чтобы определить причину крушения, без каких-либо дополнительных подробностей об аварии.

В прошлом году президент Туниса Кайс Сайед призвал выделить средства для улучшения оснащения армии и обновления парка военных самолетов.

Также в прошлом году Госдепартамент США одобрил продажу Тунису четырех легких истребителей AT-6C Wolverine с вспомогательным оборудованием на сумму 325,8 миллиона долларов.

Аналогичные оружейные сделки были заключены с США и Швецией в 2014 и 2019 годах.