ОАЭ собираются запустить миссию на астероид между Марсом и Юпитером

Во вторник Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах отправить зонд для приземления на астероид между Марсом и Юпитером для сбора «данных о происхождении Вселенной». Это последний проект амбициозной космической программы ОАЭ.

В случае успешной посадки ОАЭ присоединятся к элитному клубу Европейского Союза, Японии и США, который совершил подобный подвиг. Зонд останется на астероиде, передавая обратно на Землю информацию о составе астероида, пока его батареи остаются заряженными.

Проект нацелен на запуск в 2028 году с посадкой в ​​2033 году, это будет пятилетнее путешествие, в котором космический корабль пройдет около 3,6 миллиарда километров. Космическому кораблю нужно будет сначала облететь Венеру, а затем Землю, чтобы набрать достаточную скорость, прежде чем достичь астероида на расстоянии около 560 миллионов километров.

Все еще обсуждается, какие данные будут собирать Эмираты, но эта миссия будет еще более сложной задачей, чем предыдущие, учитывая, что космический корабль будет путешествовать как рядом с Солнцем, так и вдали от него, сказала Сара аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ и государственный министр по передовым технологиям.

«Поскольку это связано с миссией Эмиратов на Марс, это сложнее сразу на несколько факторов сложнее, а не экспоненциально», - сказала аль-Амири Associated Press. «Если бы мы пошли на выполнение этой миссии с самого начала, не имея опыта, который у нас есть в настоящее время от миссии на Марс, это было бы очень сложно».

По данным НАСА, в Солнечной системе циркулирует около 1,1 миллиона известных астероидов - остатков ее образования. Большинство из них вращаются вокруг Солнца в области между Марсом и Юпитером, на которую направлена ​​запланированная эмиратская миссия. В их состав входят строительные блоки миров, подобных Земле.

Космическое агентство ОАЭ заявило, что будет сотрудничать с Лабораторией атмосферной и космической физики Университета Колорадо в этом проекте. Агентство пока что не хочет называть цену всего предприятия или описать, какие особенности астероида оно хотело бы изучить. Аль-Амири сказала, что продолжаются дискуссии о том, какое оборудование будет нести космический корабль, что, в свою очередь, повлияет на то, какие функции он может наблюдать.

Напомним, что в феврале этого года ОАЭ успешно вывели на орбиту Марса зонд «Амаль» («Надежда»). Строительство и запуск зонда размером с автомобиль стоили 200 миллионов долларов, не считая эксплуатационных расходов. Миссия с астероидом, вероятно, будет дороже, учитывая все ее проблемы.

Эмираты также планируют отправить беспилотный космический корабль на Луну в 2024 году. Более того, страна еще и поставила себе амбициозную цель построить человеческую колонию на Марсе к 2117 году, но ее ближайшая цель - создание как частной, так и государственной космической экономики со всеми проектами.

«Это трудно. Это сложно», - сказала аль-Амири об астероидном проекте. «Мы полностью понимаем и осознаем это, но мы также понимаем преимущества выполнения таких крупных и сложных программ и проектов».