В Канаде кандидат в мэры приговоре к тюрьме за клевету на мусульманского ресторатора

В понедельник канадский суд приговорил человека, который пропагандировал ненависть к мусульманам, к 18 месяцам за решеткой. Его признали виновным в нарушении шести постановлений суда о прекращении клеветнических комментариев в адрес владельца ресторана Мохамада Факиха.

Кевин Дж. Джонстон, кандидат в мэры города Калгари, Альберта, был заключен в тюрьму судьей Фредом Майерсом за нарушение постановления суда от 2019 года о прекращении клеветы на Факиха, что он продолжал делать шесть раз после постановления.

«Почти все доказательства против мистера Джонстона исходят из его собственных уст», - сказал Майерс, произнося приговор. «Слова г-на Джонстона - это классический язык ненависти. В них используются стереотипы для присвоения негативных характеристик, основанных на уродливых стереотипах, таких как, например, клеймение мусульман как террористов».

Джонстону, который также назвал Факиха «террористом» и «детоубийцей», в 2019 году было приказано заплатить 2,5 миллиона канадских долларов (1,98 миллиона долларов США) за клевету на ресторатора в серии комментариев и видео, которые Джонстон разместил на своем веб-сайте, начиная с 2017 года. Джонстон утверждал, что стал жертвой либеральных СМИ, заклеймивших его как «плохого парня», но судья Майерс эти оправдания не принял.

«Он говорит, что либеральные СМИ описали его как плохого парня... Если портрет мистера Джонстона и был кем-то написан, то он поставлял краску для него», - сказал Майерс. «Если суд не в силах остановить безжалостные, ужасные, расистские нападения на такого человека, как г-н Факих, как люди без власти могут чувствовать себя желанными или в безопасности в Канаде?» - риторически спросил судья.

Джонстон был также осужден в июле по двум пунктам обвинения за подстрекательство своих последователей к игнорированию мер общественного здравоохранения, введенных для борьбы с COVID-19. Это принесло ему 40 суток тюрьмы с отбыванием наказания по выходным. Он должен был начать приговор через четыре дня после предстоящих 18 октября выборов в Калгари. Калгари с населением 1,33 миллиона человек (2017 г.) - крупнейший город в западной провинции Альберты.

Канадская радиовещательная корпорация сообщила, что в Калгари осужденные за преступления все еще могут баллотироваться на пост мэра.