Идлиб охвачен новой волной коронавируса

Случаи Covid-19 резко возросли в повстанческом оплоте на северо-западе Сирии за последний месяц, а медицинские работники предупреждают, что вариант «Дельта» быстро распространяется на фоне слабых профилактических мер.

Большинство новых случаев заболевания сконцентрировано в городах Салкин и Гарем в западной провинции Идлиб, где, по данным местных медицинских организаций, количество зарегистрированных случаев за месяц увеличилось в 14 раз.

В пятницу Группа координации помощи, медицинская неправительственная организация, занимающаяся мониторингом случаев коронавируса, сообщила о 1417 новых случаях. Это рекорд для региона, в котором проживает около четырех миллионов человек, многие из которых были перемещены внутри страны в результате десятилетней войны.

Сообщалось о случаях заболевания у детей в возрасте от трех лет, и пациенты чаще всего находятся в палатах, переполненных больными ковидом.

«Случаи заболевания растут, смертельные случаи происходят ежедневно, а некоторые из них - молодые. В большинстве случаев вакцинация не проводится», - говорит Кишкиш, медицинский директор больницы Салкин.

«Мы сталкиваемся с трудностями в обеспечении кислородом, а также с трудностями в решении растущего числа случаев».

Больница Салкин, которая финансируется Сирийско-американским медицинским обществом, изо всех сил пытается справиться с ростом числа пациентов с Covid-19, заполняющих ее небольшое отделение интенсивной терапии на 30 коек, говорит директор больницы Исса Кассем.

«Часто нам приходится прекращать прием пациентов, пока другой случай не выздоровеет и не выпишется», - сказал Кассем. «Большинство больниц вокруг нас работают на полную мощность. Другие центры или больницы для лечения Covid должны быть подготовлены как можно скорее».

Большинство новых случаев, зарегистрированных в Идлибе, относятся к варианту Дельта, который более заразен, чем исходный штамм вируса.

«Уровень заболеваемости Covid-19 на северо-западе Сирии растет с начала августа после увеличения трансграничных перемещений и праздника Ид аль-Адха в конце июля», - заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), добавив что с последней недели августа количество новых ежедневных случаев в этом районе превысило 1000.

Провинция Идлиб, находящаяся под контролем оппозиции с 2015 года, сталкивается с серьезными проблемами, поскольку многие больницы и медицинские учреждения пострадали от нападений режима и России.

В июне была атакована больница в городе Африн, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе четыре сотрудника больницы.

В марте в результате нападения режима больница Атареб, которая обслуживала все сельское население западного Алеппо - около 120 000 человек, - вышла из строя.

Между тем, почти миллион внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) живут в многолюдных лагерях недалеко от сирийско-турецкой границы на севере Идлиба, в которых отсутствуют основные услуги, включая воду, что усугубляет недостаточные меры по ограничению распространения Covid-19.

В результате с середины августа от 40 до 50 процентов тестов ПЦР, проведенных в этом районе, дали положительный результат, сообщила ВОЗ.