Официальный Дамаск вернулся в Интерпол - это проблема для беженцев и диссидентов

На этой неделе Сирийская Арабская Республика была вновь добавлена в сеть связи Интерпола, что, по словам правозащитников, может открыть дверь для преследований и злоупотреблений в отношении деятелей оппозиции и беженцев.

В пятницу пресс-служба Интерпола сообщила The New Arab, что «Дамаску предоставлен доступ к защищенной глобальной сети связи полиции».

Это позволяет сирийскому режиму получать доступ к базам данных Интерпола и общаться с другими членами Интерпола по каналам организации.

Это также дает Дамаску новые мощные инструменты, которые он может свободно использовать для преследования политических диссидентов по всему миру.

«Интерпол больше, чем Организация Объединенных Наций, поэтому представьте себе возможности, которые он дает недемократической стране с точки зрения преследования ее оппонентов», - говорит Юрий Немец, адвокат из Вашингтона, который специализируется на защите интересов жертв злоупотреблений Интерполом.

Как член Интерпола, Дамаск может публиковать международные ордера на арест, так называемые «красные карточки», в сильной международной полицейской организации, состоящей из 194 членов.

Красные карточки - это просьбы к странам-членам установить местонахождение и арестовать людей. В некоторых случаях эти аресты могут привести к экстрадиции, в зависимости от подхода страны, производящей арест, к Интерполу и отношений со страной, которая выдает Красную карточку.

Красные карточки должны подаваться через Генеральный секретариат Интерпола и проходить процедуру проверки, направленную на предотвращение выдачи политически мотивированных ордеров. Однако эксперты по правовым вопросам описывают этот процесс как глубоко ошибочный и утверждают, что красные карточки редко отклоняются.

Страны также могут выдавать т.н. "диффузии", то есть ордера на арест, которые направляются в определенные регионы или страны напрямую, без предварительного прохождения какой-либо проверки.

Дамаск имеет историю преследования политических противников как внутри страны, так и за рубежом. Диссидентов дома часто обвиняют в терроризме за протесты против режима, а тех, кто находится за пределами страны, активно преследуют лица, связанные с разведывательными службами режима.

Оппозиционные деятели и беженцы подвергались произвольным арестам, пыткам и исчезновениям по возвращении в контролируемые режимом районы Сирии.

Пожалуй, самым известным из этих случаев является Мазен Хамада, видный активист оппозиции, который бежал из Сирии после ареста и пыток в тюрьмах режима. Он вернулся в Сирию в 2019 году после того, как режим пообещал ему амнистию, и с тех пор о нем ничего не известно.

Включение в базу данных Интерпола также может повлиять на беженцев и сирийцев, ищущих убежища в настоящее время. Около 6,8 миллиона сирийцев в настоящее время являются беженцами и просителями убежища.

«Красные карточки привели к исключению человека из статуса беженца в некоторых странах», - говорит Бруно Мин, британский директор по международному праву в правозащитной организации Fair Trial.

«В этих странах наличие красной карточки является доказательством того, что кто-то представляет угрозу для страны, и на этом основании они решают исключить его из статуса беженца», - сказал Мин.

В 2015 году Интерпол прямо заявил, что не будет помогать странам задерживать беженцев и просителей убежища. Однако, если в базе данных организации указано красная карточка для беженца, это все равно может привести к его аресту и повредить заявлению о предоставлении убежища.

«Даже в Соединенных Штатах люди, которые просят политического убежища, по-прежнему подвергаются задержанию, поскольку находятся в списке разыскиваемых Интерполом от стран, которые широко считаются недемократическими», - сказал Немец.

Он добавил, что один из его клиентов, который приехал из «автократической страны Восточной Европы», провел два года в заключении в США, несмотря на то, что страна, выдавшая запрос, была той же страной, от режима которой бежал человек.

В июле уйгирский активист был арестован во время транзита через аэропорт Касабланки из-за красной карточки, выпущенной Китаем, где более миллиона уйгиров содержатся в концентрационных лагерях. Теперь ему грозит возможность экстрадиции обратно в Китай, несмотря на то, что он проживал в Турции с 2012 года.

Обозначение «террорист», которое Дамаск часто навязывает своим оппонентам, особенно беспокоит беженцев. Помимо того, что это определение подбрасывает красные карточки к и без того тяжелым процессам проверки на предмет безопасности при рассмотрении дел о предоставлении убежища, это также может повлиять на статус беженцев, которым уже предоставлено убежище.

Для тех государств, которые больше не хотят принимать беженцев, красное уведомление может стать удобным предлогом для отказа в предоставлении убежища.

В Конвенции ООН о беженцах, которая обеспечивает общие глобальные рамки защиты беженцев, есть исключение, согласно которому страны не обязаны предоставлять защиту просителям убежища. А именно, если лица, ищущие убежища, совершили «преступление против человечности» или совершил действия, противоречащие действиям ООН, тогда они могут быть исключены из защиты беженцев.

«Это будет большим испытанием для Интерпола, в зависимости от того, как Сирия решит использовать свое членство», - подытоживает Мин.