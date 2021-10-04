Смерть настигла еще одного исламофобского "художника"

Шведский "художник", который рисовал карикатуры на Пророка Мухаммада, Ларс Вилкс, погиб в дорожной аварии в возрасте 75 лет. Полиция подтвердила гибель Вилкса шведскому телеканалу SVT.

ДТП произошло 3 октября на трассе возле городка Маркарюд на юге Швеции. Автомобиль, в котором находился Вилкс и двое охранявших его офицеров полиции, столкнулся с грузовиком. Обе машины загорелись.

Вместе с Вилкском погибли и двое охранников, приставленных к нему, чтобы защитить его жизнь от многочисленных угроз. На него было совершено несколько покушений, также сообщалось, что Аль-Каида* назначила за его голову награду в 100 000 долларов США. Водитель грузовика попал в больницу. Получит ли он свои 100 000 не сообщается.

Полиция заявила, что обстоятельства аварии пока неизвестны до конца. Но по предварительным данным, нет оснований предполагать, что в ДТП участвовал кто-то еще.

Напомним, что свою печальную известность Вилкс получил в 2007 году, когда шведская региональная газета Nerikes Allehanda опубликовала его грязную карикатуру на Посланника Аллаха (мир ему).

Эта публикация ожидаемо вызвала бурю возмущения в мусульманском мире, в том числе совершенно ненужные Швеции дипломатические проблемы. Премьер-министру Швеции пришлось встречаться с послами мусульманских стран, чтобы заверить их, что Швеция уважает чувства мусульман.

Карикатура Вилкса была напечатана в Nerikes Allehanda вскоре после публикации других карикатур в Дании. Их автором был датский художник Курт Вестергор, который также находился под постоянной охраной полиции, но умер летом этого в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

На смерть Вилкса и в связи с обсуждаемой свободой слова и ее границами есть смысл процитировать одного неожиданного критика Уилкса. Речь идет о художнике-карикатуристе Дэриле Кагле, который в 2015 году обвинил Уилкса в том, что тот... не карикатурист.

"Вилкс - «художник-концептуалист», который был известен тем, что строил башни из прутьев, прежде чем он занялся темой..Пророка Мухаммада... Вилкс изучал историю искусства и не учился на художника, что ясно любому, кто видит его ужасные рисунки. Его самый известный рисунок...(карикатура на Пророка) выглядит так, как будто он нарисовал его за пять секунд на салфетке с закрытыми глазами и обеими руками за спиной.

В отличие от художников-карикатуристов, которые стремятся опубликовать свои работы, Вилкс искал галереи, которые были готовы повесить его каракули на своей стене - когда одна галерея согласилась, рисунок попал в новости, и художественная выставка была отменена, но новостей было достаточно, чтобы Вилкс получил новую известность как "карикатурист" на Пророка Мухаммада...

Для концептуального художника все, что имеет значение, - это процесс создания арта и реакция на него. Например, художник может положить распятие в банку с мочой или покрыться шоколадом, и если он сможет заставить Национальный фонд искусств заплатить за это - и вызвать ажиотаж и создать новый разговор, - тогда это успех концептуального искусства. Башни Вилкса из прутьев были построены на территории шведского природного заповедника, что является нарушением местных правил и вызвало реакцию местных властей, которые хотели регулировать сооружения...

Вилкс, кажется, наслаждается своим местом в центре внимания как самопровозглашенный авторитет в области свободы слова...Он путешествует в сопровождении вооруженного эскорта и часто выступает на мероприятиях по «свободе слова», организованных его сторонниками... Вилкс - любимец СМИ для интервью. Полагаю, неудивительно, что какой-то нарцисс воспримет столкновение цивилизаций как возможность для саморекламы."

В общем, даже в среде карикатуристов этот тип был совершенно одиозным.

* - запрещены в РФ