Взрыв в Кабуле: убиты участники поминальной церемонии

В результате взрыва бомбы у входа в мечеть в столице Афганистана в воскресенье погибли по меньшей мере пять мирных жителей, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Кари Сайед Хости

Бомба была взорвана в мечети Ид-Гах в Кабуле, где проводилась панихида по матери Забихуллаха Муджахида, спикера талибов*, которая позже написала в Твиттере, что нападение унесло жизни мирных жителей. В воскресенье днем ​​в мечети проходила молитвенная церемония в память о женщине, которая умерла на прошлой неделе. Ранее Муджахид написал, что «все люди и друзья приглашены на нее».

Еще двадцать человек были ранены. Это первый крупный взрыв в Кабуле с момента вывода западных войск в августе.

По словам официального представителя Талибана, Билала Карими, трое подозреваемых арестованы.

Территория вокруг мечети была оцеплена талибами, которые обеспечивали усиленное присутствие сил безопасности. Никто сразу не взял на себя ответственность за нападение. Однако после захвата Афганистаном талибами в середине августа количество нападений на них боевиков ИГИЛ* участилось, так что почти без сомнения можно указать именно на их причастность.

"Я услышал звук взрыва возле мечети Ид-Гах, за которым последовала стрельба", - сказал Ахмадулла, владелец лавки поблизости. «Незадолго до взрыва талибы заблокировали дорогу, чтобы провести церемонию в честь матери Забихуллы Муджахида в мечети Ид-Гах».

Журналисты AFP в двух местах столицы также слышали взрыв и стрельбу. Были замечены машины скорой помощи с ранеными, которые мчались в сторону Кабульской больницы скорой помощи.

ИГИЛ сохраняет сильное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает Талибан своим заклятым врагом. За последнее время ими были убиты несколько талибов в провинции Джелалабад. Нападения в Кабуле пока случаются относительно редко.

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