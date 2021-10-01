Дело "Красного Пахаря": о положении и возможностях мусульман в РФ

Как стало известно сегодня, один из российских "судов" признал террористической организацией джамаат "Красный пахарь", действовавший в Самарской области несколько лет назад.

Может показаться непонятным, зачем это понадобилось делать сейчас, учитывая то, что джамаат был разгромлен силовиками еще в 2016 году (см. фото выше), а оборудованный им молельный дом и вовсе тогда был взорван. Но ответ лежит на поверхности - по мере раскрутки репрессивного маховика чем больше разных запретов, осуждений, признаний террористами, экстремистами и иноагентами, тем лучше тем, кто это делает. Лучше статистика, больше звездочек и премий, быстрее идет в гору карьера.

И, кстати, отдельно надо отметить, что официальное признание террористической организации, которая была разгромлена уже 5 лет назад, позволяет предположить, что нас и в будущем ждут аналогичные дела, когда силовики из-за нехватки актуальных дел будут вытаскивать из шкафов запылившиеся папки с делами давно закрытыми, чтобы из них что-то выжать.

Что касается самого запрещенного джамаата, из открытых источников о нем известно то, что главная вина этих людей заключалась в том, что они решили самостоятельно оборудовать молельный дом в купленном под это коттедже и не пошли под ДУМ. А в путинской России, если кто забыл, свобода вероисповедания, право свободно распространять свои религиозные взгляды (даже без всяких призывов к насилию и т.п.) и просто совместно собираться на молитвы в своих (!) жилищах давно остались в прошлом. Причем, если многочисленные протестанты или иеговисты (они кстати тоже запрещены в РФ) поняли это только после принятия законов Яровой, то мусульмане осознали это гораздо раньше.

В этой связи приходится читать сейчас, что ребята были сами виноваты, потому что не стоило им заниматься самодеятельностью, а надо было работать под ДУМом. Но укажем в связи с этим на несколько моментов. Во-первых, дело было больше пяти лет назад. Как бы да, с одной стороны, даже тогда все было понятно - наша команда к тому времени уже несколько лет как покинула Россию. Но ведь до всех доходит с разной скоростью. А во-вторых, а где гарантия того, что и общины официального ДУМа не могут столкнуться с подобным? Что, мало примеров обратного?

Немного статистики в связи с этим. В брежневский период в СССР с почти 300 миллионами населения признанными правозащитниками политзаключенными, включая религиозных диссидентов, было менее 200 человек. В нынешней, путинской России с ее населением от силы 145 миллионов таковых уже свыше 400 человек только признанных, а реальных в разы больше. Нужны комментарии?

Только на уходящей неделе "иноагентами" были признаны десятки авторитетных российских журналистов, чья вина заключается в том, что они писали о происходящем в путинской России беспределе. При этом вчера ФСБ опубликовала приказ, из которого следует, что "иноагентом" может быть признан любой, кто в зарубежных СМИ или СМИ с зарубежным финансированием (под которое попадает и финансирование от россиян, живущих за рубежом) пишет вообще о любых проблемах в российских силовых структурах, даже если это не секретная информация.

Но если кто-то думает, что под ударом находятся только "враги государства" вроде всяких оппозиционеров, будь то политических или религиозных, то он глубоко ошибается. Опять же, на уходящей неделе был арестован основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков. Самое интересное, что эта компания активно помогала властям следить за российскими блогерами и возбуждать дела за крамольные публикации и репосты, а ее руководитель несколько раз встречался с Путиным. И вот, теперь его обвиняют в том, что он шпионил в пользу Запада и ему грозит до 20 лет лишения свободы. Схожим является дело против бывшего замминистра просвещения и вице-президента "Сбербанка" Марины Раковой, которая внедряла в нем "Цифровые платформы образования". Ее обвиняют примерно в том же, но только ей удалось уехать из России до ареста.

В общем, по мере того, как силовикам начинает не хватать пищи вроде всяких оппозиционеров и диссидентов, они принимаются за людей внутри системы, как это и было во время сталинских репрессий в 30-е годы. И неужели вы думаете, что если защиту от них не дает личная приближенность к Путину или высокие должности в правительстве и госструктурах, то их даст сотрудничество с ДУМами? Вы серьезно?

Впрочем, с чем можно согласиться, так это с тем, что находясь в путинской России явно дразнить быка красной тряпкой созданием подобных джамаатов уже давно самоубийство, а сегодня тем более. Нас иногда обвиняют в том, что де мы, находясь за границей, призываем единоверцев в подневольной России к таким самоубийственным действиям. Но это абсолютно не так.

Идти сейчас подобным образом напролом, особенно мусульманам, это все равно, что совать пальцы в разетку. Это не значит, что так будет вечно, просто, чтобы ситуация изменилась, недостаточно желания одних мусульман, тем более их малых групп на фоне пассивного бездействия и безразличия большинства. Чтобы изменилась ситуация, необходимо, чтобы переполнилась чаша терпения критической массы всего российского общества, и вот тогда, когда время очевидным образом настанет и в этом не останется сомнений, мусульманам тоже нужно будет включиться в это, причем, с четким пониманием, чего они хотят и что для этого нужно.

А пока можно и нужно максимально готовить к этому людей, открывать им глаза на происходящее в стране, чтобы они убеждались в том, что "так жить нельзя". Этого и боится этот режим, который сейчас всех, кто способствует этому, пытается признать иноагентами и т.д., и таким образом заткнуть, задушить, если не юридически, то и финансово. Поэтому, еще одна вещь, которую вы можете делать уже сейчас, это поддерживать те редкие СМИ вроде нашего, которые делают эту работу, пользуясь тем, что пока еще есть безопасные способы делать это (https://golosislama.com/page.php?id=8).