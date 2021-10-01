Дело Абдулмумина Гаджиева: свидетель отказался подтвердить показаний в суде

В Южном окружном суде вчера продолжили выступать свидетели обвинения по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, которого судят за финансирование терроризма. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Вместе с Гаджиевым на скамье подсудимых находятся программист Кемал Тамбиев и руководитель благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов.

По версии следствия, все они якобы работали на Исраила Ахмеднабиева, известного под именем Абу Умар Саситлинский. Гаджиев якобы отвечал за его пиар, а Ризванов и Тамбиев занимались сбором средств на строительство школы хафизов в Дагестане. Обвинение настаивает, что часть этих денег была отправлена на поддержку террористов.

На допрос был приглашен Азамат Алиев, который ранее занимался сбором денег для голодающих детей в Сомали. Он рассказал, что когда на его карте собралось около 500 тысяч рублей пожертвований, он понял, что не знает, что с ними делать дальше. Поэтому Алиев познакомился с Ахмеднабиевым, который предложил отдать ему карту и обещал направить средства в Африку. Но этот рассказ разошелся с показаниями 2020 года, которые потребовал зачитать прокурор. Из них следовало, что Алиев сам отдал карту с пожертвованиями Ахмеднабиеву. Свидетель это подтвердил.

Тогда прокурор потребовал зачитать еще одни показания Алиева от 2014 года, где он рассказал следователю Надиру Телевову, что карту в итоге забрал Ризванов, который и занимался финансовыми вопросами. Алиев обвинил Ризванова в обналичивании денег, которые в итоге были израсходованы не по назначению. В протоколе допроса также есть сведения о некой Зарине Дудовой, которой помогали благотворители.

"Нет, я не подтверждаю эти показания. Про Дудову мне рассказал сам следователь Телевов, я не знаю, почему он записал ее туда. И про сомнения о расходовании денег я сказать не мог, потому что я знаю, как их потратили - мне прислали отчеты из Африки и видеозаписи", - сказал свидетель.

После него в суде также выступил бывший сотрудник Центра по противодействию экстремизму в Махачкале Арсен Демиров, который проверял деятельность фонда "Ансар". Он рассказал, что Ризванов убеждал его в легальности работы фонда и пообещал показать документы, но так и не предоставил их. Остальные подсудимые следователю оказались незнакомы.

Ризванов в свою очередь заявил, что правоохранители не отправили ему официальный запрос о документах, и он решил, что этот вопрос им больше неинтересен. Позже, когда Ризванов оказался в СИЗО, Демиров приходил к нему с уже составленным протоколом допроса. Подсудимый отказался его подписывать, и Демиров пригрозил, что тогда свидетель Азамат Алиев может оказаться в опасности.

"Да, я приходил к нему в СИЗО с макетом допроса, Ризванов отказался подписывать его и попросил адвоката. Но я никому не угрожал, впервые слышу", - сказал Демиров.

Издание "Кавказ.Реалии" напоминает, что в деле Гаджиева свидетели не впервые отказываются от своих. К примеру, ранее часть своих показаний не узнали в суде Александра Кацаева, которая помогала собирать средства, и Магомед Патлухаев, завхоз в школе хафизов.