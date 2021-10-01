Косово и Сербия пока что договорились при посредничестве ЕС

Сербия и Косово достигли соглашения о снижении напряженности на их общей границе, которая была спровоцирована спором из-за номерных знаков транспортных средств, заявил посредник от Европейского союза в четверг.

«У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров только что было достигнуто соглашение о деэскалации и дальнейших действиях», - написал в Твиттере посредник ЕС Мирослав Лайчак.

Как мы уже писали, на прошлой неделе правительство Косово ввело новое правило снятия сербских номерных знаков с автомобилей, въезжающих в страну. Приштина заявила, что они повторяют то, что Сербия делала все последнее десятилетие.

Протестуя против нового правила, косовские сербы перекрыли границу грузовиками, так что люди могли переходить границу только пешком. В ответ на беспорядки приштина ввела специальные полицейские силы, а Сербия в ответ на это подтянула войска и технику.

Лайчак написал в Твиттере согласованный план из трех пунктов, который призывает к выводу специального подразделения косовской полиции из пунктов пересечения границы, а также к снятию блокады косовских сербов.

В соглашении говорится, что миротворческая миссия под руководством НАТО в Косово (KFOR) будет развернута на границе «для поддержания безопасной обстановки и свободы передвижения».

KFOR, в состав которых входят около 4000 военнослужащих из 28 стран, возглавляются НАТО, но поддерживаются Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими силами. Его цель - предотвратить сохраняющуюся этническую напряженность между албанским большинством и сербским меньшинством, после того, как Косово отделилось и стало независимым от Сербии в 2008 году.

Сербия, поддерживаемая своими союзниками Россией и Китаем, не признает государственность своей бывшей провинции, которая признана большей частью Запада.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находившаяся в турне по Балканскому региону, приветствовала сделку между Косово и Сербией.

«Это хорошо для всего региона, - сказала она. - Теперь диалог необходимо продолжить».

В соглашении также говорится, что вместо удаления номерных знаков и выдачи временных, как Сербия, так и Косово введут наклейки, которые будут наклеивать на номерные знаки автомобилей, добавив, что это временная мера до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение. Президент Сербии Александр Вучич сказал, что он «лично очень рад» сделке, которая «сохраняет мир в регионе».