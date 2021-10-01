Либеральная диктатура: президент Туниса назначил премьер-министром женщину

Президент Туниса Кайс Сайед назначил Наджлю Буден Рамадан, малоизвестного университетского инженера, работавшую во Всемирном банке, первой женщиной-премьер-министром страны, почти через два месяца после того, как он захватил большую часть власти, что его противники называют переворотом.

Рамадан вступит в должность во время национального кризиса, когда все демократические завоевания, достигнутые в революции 2011 года, находятся под угрозой.

Сайед в июле отправил в отставку предыдущего премьер-министра, приостановил работу парламента и принял широкие исполнительные полномочия, а также испытывает растущее внутреннее и международное давление с требованием сформировать новое правительство.

На прошлой неделе он отмахнулся от большей части конституции, и заявил, что будет править с помощью декретов.

Он назвал премьер-министром Рамадан в соответствии с положениями, о которых он объявил на прошлой неделе, и попросил ее быстро сформировать новое правительство.

Офис Сайеда опубликовал видео, на котором президент встречает Рамадакабинете и просят ее составить правительство «в ближайшие часы или дни».

При этом Сайед неоднократно подчеркивал «историческое» назначение женщины, называя это «честью для Туниса и данью уважения тунисским женщинам».

Сайед сказал, что главная миссия нового правительства будет состоять в том, чтобы «положить конец коррупции и хаосу, распространившимся во многих государственных учреждениях».

Тут стоит отдать должное Сайеду, потому что выбор ручого премьер-министра действительно блестящий. Совершив по сути конституционный переворот, и попав под огонь критику внутри страны и за ее пределами, Сайед назначает первую в арабской истории женщину премьер-министра. Об этом на своей странице в Твиттер пишет американский политолог Шади Хамид:

"В Тунисе мужчина-президент устраивает переворот и назначает первую в арабском мире женщину-премьер-министра, явно пытаясь сбить с толку западных наблюдателей, которые отдают предпочтение либерализму над демократией.

Мы попадаемся на это каждый раз. Это то, что происходит, когда вы ставите либеральные ценности выше демократической легитимности, и я полагаю, что мы будем продолжать это делать, поскольку мы не думаем, что арабы готовы к демократии (отчасти потому, что они еще не либеральны)...

Так просто это работает!

Почти каждый арабский диктатор использует в качестве оружия озабоченность Запада по поводу гендерного равенства и прав меньшинств, чтобы оправдать свою диктатуру»."

Именно так. К сожалению, большинство западных либеральных правительств уже давже не скрывает, что действительно предпочитает либерализм демократии, а это значт, что любой диктатор, оседлавши тему защиты и продвижения прав "меньшинств", может чувствовать себя более менее спокойно.