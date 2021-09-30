Израильтяне за сегодня убили уже двух палестинцев

Израильские оккупационные силы застрелили двух палестинцев в ходе отдельных инцидентах в оккупированной деревне Буркин на Западном берегу и в Старом городе Иерусалима.

Первым из убитых рано утром в четверг оказался 22-летний Аляа Насер Мохаммед Зайуд из деревни аль-Силах аль-Харития, к северо-западу от Дженина, на оккупированном Западном берегу.

По сообщениям местных СМИ, Зайуд был застрелен ночью в соседней деревне Буркин во время вооруженного столкновения с израильской армией после того, как на рассвете она совершила набег на город с десятками военных джипов и спецназом для проведения арестов.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что Зайуд был ранен четырьмя пулями; две в груди, одна в шее и одна в правом бедре.

Свидетели рассказали местным СМИ, что израильский снайпер выстрелил в него с близкого расстояния, прежде чем «они подбежали к нему и продолжили стрелять в него в упор».

«Затем его окружили джипы и армия. Они не позволили машине скорой помощи подъехать к нему […] они разрешили ей подъехать после того, как убедились, что он мертв», - рассказали свидетели.

По сообщениям местных СМИ, двое палестинцев получили ранения в Буркине и были доставлены в больницу для лечения, а двое других были арестованы.

Второй палестинской жертвой, убитой израильскими военными в четверг, стала 30-летняя Исра Хузайма, мать троих детей, из деревни Кабатия к югу от Дженина.

Израильские силы объявили, что застрелили Хузайму в Баб-эль-Силсиле, также известных как Цепные ворота в Старом городе Иерусалима, заявив, что она пыталась зарезать офицера.

После инцидента израильские силы заблокировали входы в Дамасские ворота, мечеть Аль-Акса и Львиные ворота, а затем вновь открыли их.

В воскресенье израильские силы убили пять палестинцев во время вооруженных столкновений после ночных военных рейдов в Дженине и Иерусалиме.

Были убиты двое палестинцев из Буркина, в том числе 16-летний подросток, а трое других из деревни Бидду были убиты в соседней деревне Бейт-Анан к северо-западу от Иерусалима.

Хотя военные операции Израиля в городах и деревнях Западного берега являются почти повседневной реальностью, за последние несколько месяцев армейские рейды в районе Дженина были встречены яростным сопротивлением палестинских жителей.

В августе израильская армия убила четырех палестинцев в лагере беженцев Дженин во время рейда, приведшего к вооруженным столкновениям.