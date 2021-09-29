Ашраф Гани поддержал талибов в Facebook, а потом сообщил, что его взломали.

Бывший президент Афганистана в понедельник заявил, что его аккаунт в Facebook был взломан после того, как на проверенной странице было опубликовано сообщение в поддержку талибов*, сообщает агентство Anadolu.

«Срочно. Официальная страница доктора Мохаммада Ашрафа Гани в Facebook была взломана. Пока она не будет восстановлена, контент, размещенный на странице Facebook со вчерашнего дня, больше не действителен», - говорится в сообщении на странице Гани в Twitter.

Это произошло после короткого заявления на его странице в Facebook днем ​​ранее, в котором он призвал международное сообщество признать и поддержать правительство Талибана в Афганистане.

«Это горький факт, что мы и наш бывший кабинет министров не имеем определенного контроля над Афганистаном, но все же некоторые страны поощряют бывших послов и представителей в мире к созданию нового кризиса в стране», - говорится в сообщении Гани на странице в Facebook.

Он обвинил посланника Афганистана в ООН Гулама Исакзая и других дипломатов в том, что они предпочитают личные интересы национальным.

«Международное сообщество должно понять, что для процветания и мира в Афганистане необходимо протянуть ему руку дружбы», - добавил он.

Напомним, что бывший президент бежал из Кабула 15 августа после того, как талибы захватили столицу, и с тех пор укрылся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее в этом месяце Гани отверг утверждения о том, что он сбежал с миллионами долларов, и выразил сожаление по поводу отъезда, «не обеспечив стабильности и процветания» в стране.

«Я приношу свои извинения афганскому народу за то, что не смог закончить это иначе», - сказал он, подчеркнув, что ему посоветовали покинуть Кабул, так как сам он «никогда не собирался бросать этот народ».

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