Китай приговорил к смерти уйгурского филантропа за совершение хаджа

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая приговорили к смертной казни известного уйгурского бизнесмена и филантропа за совершение несанкционированного паломничество в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Радио Свободная Азия (РСА).

Абдугапар Абдурусул из Бакылского района в городе Кульджа (Инин) автономной префектуры Илий-Казах «был арестован в июле или августе», - недавно сообщил Уйгурской службе РСА его брат Абдусаттар Абдурусул, сославшись на казахских деловых партнеров Абдугапара, проживающих в Казахстан, город Алматы.

«Последнее, что я слышал, это то, что моему брату вынесен смертный приговор, и он ждет, когда его приведут в исполнение… Причина в том, что он отправился совершать хадж самостоятельно [вместо того, чтобы присоединиться к одобренной государством туристической группе]», - добавил он.

По словам Абдусаттара Абдурусула, его брату «не предоставили адвоката» во время «группового судебного разбирательства», что позволяет предположить, что он был незаконно приговорен к смертной казни. Все смертные приговоры должны быть пересмотрены Верховным судом Китая в Пекине, но неясно, было ли рассмотрено дело Абдугапара Абдурусула.

По словам его брата, 42-летний Абдугапар Абдурусул, отец четверых детей, владеет несколькими магазинами и предприятиями, а также множеством объектов собственности, и в последние годы он потратил часть заработанных денег на строительство мечети для местного населения.

Абдугапар Абдурусул также продал старый семейный дом примерно за 1 миллион юаней (144 000 долларов США) в апреле или мае и до ареста жил комфортно, а все имущество его семьи - на общую сумму около 100 миллионов юаней (14,4 миллиона долларов США), было захвачено китайским государством.

«Он филантроп, которому нравилось помогать обществу… [но] теперь правительство отняло все и полностью разрушило жизни его семьи», - сказал Абдусаттар Абдурусул.

Он добавил, что старший сын Абдугапара Абдурусула Аузер был задержан в 2017 году после возвращения домой с учебы в Турции, а его жена Мерхаба Хаджим была арестована в апреле этого года.

Абдусаттар Абдурусул также сказал, что его сестра Сайипджамал пропала без вести уже «долгое время» и, как полагают, также была задержана, в то время как несколько друзей Абдугапара Абдурусула «были приговорены к более чем 18 годам тюремного заключения».

Сотрудники Управления общественной безопасности Илийского автономного округа и местных полицейских участков в городе Кульджа отказались отвечать на вопросы, когда РСА связалась с ним по поводу дела Абдугапара Абдурусула.

Но давний соратник, который работал с Абдугапаром Абдурусулом в том же уезде и сейчас живет в изгнании, сказал, что он также слышал о приговоре бизнесмену из местных источников, и что его жена умерла в заключении.

«Мой друг позвонил мне и сказал, что наш общий друг Абдугапар Хаджим был приговорен к смертной казни», - сказал он на условиях анонимности.

«[Я также слышал], что его жена уже умерла в тюрьме», - добавил он.

Этот сотрудник сказал, что «более 50» человек в кругу друзей Абдугапара Абдурусула, в том числе несколько полицейских, были арестованы и заключены в тюрьму до него, но он был единственным, кого приговорили к смертной казни.

Когда его спросили, почему Абдугапару Абдурусулу мог быть вынесен такой суровый приговор, сотрудник сказал, что не уверен, «но китайское правительство убивает уйгуров без особой причины».

Бывшая близкая соседка Абдугапара Абдурусула по имени Тургунай, которая сейчас живет в изгнании в Турции, также сказала РСА, что слышала о его приговоре и о том, что Мерхаба Хаджим умерла в заключении.

«Я слышала, что Абдугапар Хаджим был арестован в мае или июне, а до этого был арестован его старший сын Аузер, а затем его жена Мерхаба Хаджим», - сказала она.

«Я не знаю, был ли он арестован из-за своего богатства или за то, что он совершил хадж, но когда я услышала новости о его смертном приговоре ... я была опустошена».

Тургунай сказала, что Мерхаба Хаджим «умерла в [политическом] лагере перевоспитания», куда власти отправляют уйгуров, обвиняемых в том, что они придерживаются «сильных религиозных взглядов» и «политически некорректных» идей на всей территории СУАР с апреля 2017 года.

«Свидетельство о смерти было выдано семье властями», - сказала она, добавив, что «никто не знает, что случилось с их маленькими детьми».

Напомним, что хотя Пекин изначально отрицал существование концлагерей, или так называемых "лагерей перевоспитания", уйгурский председатель правительства провинции Синьцзян Шохрат Закир в прошлом месяце заявил официальному информационному агентству Китая Синьхуа, что эти учреждения якобы "являются эффективным инструментом для защиты страны от терроризма и обеспечения профессиональной подготовки уйгуров".