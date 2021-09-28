Израильские поселенцы ворвались в Аль-Аксу и подняли над ней флаг Израиля

Сотни израильских поселенцев в понедельник штурмовали мечеть Аль-Акса в оккупированном Старом городе Восточного Иерусалима и подняли израильские флаги, что палестинцы сочли провокационным действием.

По сообщениям местных СМИ, более 770 израильских поселенцев в сопровождении силовиков ворвались в комплекс Аль-Акса в Иерусалиме в понедельник утром.

Они проникли через Марокканские ворота на западной стороне участка, который израильские власти контролируют с начала оккупации Восточного Иерусалима и Западного берега в 1967 году.

Поселенец поднял израильский флаг в районе мечети Аль-Акса, а израильская полиция запретила палестинцам входить в это время в комплекс. Один палестинец был арестован, когда пытался воспрепятствовать поселенцев, совершая молитву на их пути.

Иерусалимский исламский вакф неоднократно называл "туры" поселенцев провокационными и заявлял, что палестинские верующие и охранники мечети Аль-Акса чувствуют себя неуютно из-за присутствия израильской полиции и поселенцев, совершающих шабаши в мусульманском святом месте.

Израильские ультраправые активисты неоднократно настаивали на увеличении еврейского присутствия в Аль-Аксе, несмотря на давнее соглашение между Израилем и Иорданией.

Некоторые правые израильские активисты выступают за разрушение комплекса мечети Аль-Акса, чтобы освободить место для Третьего Храма. Но другие хотят захватить восточную часть комплекса Аль-Акса, известную как ворота Аль-Рахма, чтобы превратить его в эксклюзивное еврейское место для молитв, доступ к которому осуществляется через древние ворота в восточной стене Старого города.

Палестинские мусульмане и христиане обычно не стремятся молиться на площади у Западной стены ("стены плача"), к востоку от мечети Аль-Акса. Однако их доступ к месту должен пройти строгую проверку безопасности.

Аззам аль-Хатиб, генеральный директор Исламского вакуфа в Иерусалиме, сказал, что израильская полиция превратила мечеть Аль-Акса в «военные казармы» в понедельник и что число поселенцев, вторгшихся в комплекс, резко возросло в последние недели.

Хатиб сказал, что эти посещения были «неприемлемыми» и что Аль-Акса «является мечетью для мусульман, которую нельзя разделить».

В воскресенье почти 1000 израильских поселенцев ворвались в мечеть Аль-Акса.

Радван Амр, глава отдела рукописей в Аль-Аксе, сказал, что события понедельника указывают на «опасное развитие событий, когда поселенцы подняли флаг оккупации внутри мечети Аль-Акса, в то время как в отношении верующих были введены ограничения и запреты".

Группы израильских поселенцев регулярно заходят на территорию мечети Аль-Акса, которую они называют Храмовой горой, во время религиозных праздников. Сейчас они отмечают Суккот, который закончился в понедельник.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим во время Ближневосточной войны 1967 года. Он аннексировал весь город в 1980 году, что не было признано подавляющим большинством международного сообщества.

Старый город Иерусалима и комплекс Аль-Акса остаются наиболее чувствительными компонентами израильско-палестинского конфликта.