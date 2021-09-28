Талибы запретили стричь бороды

Ни один барбершоп или парикмахерская больше не могут сбривать или стричь бороды в южной афганской провинции с понедельника из-за недавно объявленного запрета со стороны талибов*, ссылающихся на законы шариата.

Приказ в провинции Гильменд был издан провинциальной администрацией Талибана для парикмахеров в Лашкаргахе, столице провинции.

Судя по сообщениям СМИ, этим указом довольны не все жители Лашкаргаха.

«С тех пор, как я услышал (о запрете на стрижку бороды), у меня разбито сердце», - говорит Билал Ахмад, житель Лашкаргаха.

«Это город, и каждый ведет свой образ жизни, поэтому их нужно оставить в покое, чтобы каждый делал все, что хочет».

«Если кто-то нарушит правило (они) будут наказаны, и никто не имеет права жаловаться», - говорится в приказе, направленном парикмахерам. Пока не ясно, с какими наказаниями могут столкнуться парикмахеры, если они не соблюдают правила. Во время своего предыдущего правления талибы также требовали от мужчин отращивать бороды.

После свержения талибов в 2001 году в стране стала популярной мода на бритье или короткую стрижку бород. Владелец парикмахерской Джалалуддин выразил надежду, что Талибан пересмотрит свои требования.

«Я прошу наших братьев-талибов дать людям свободу жить так, как они хотят, даже если они хотят подстричь бороду или волосы», - сказал он.

«Сейчас к нам приходит мало клиентов, они напуганы, они не хотят подстригать волосы или бороды, поэтому я прошу их освободить людей, чтобы у нас был бизнес, и люди могли свободно приходить к нам».

Другой владелец парикмахерской, Шер Афзал, также сказал, что этот указ отрицательно сказывается на прибыли. «Если кто-то придет на стрижку, они вернутся к нам через 40–45 дней, так что это влияет на наш бизнес, как и любой другой бизнес», - сказал он.

В общем то понятно, что в такой ситуации самыми недовольными будут именно цирюльники и парикмахеры. Но вряд ли это настолько обширная профессия, чтобы ее давления хватило для того, чтобы заставить талибов переменить свои взгляды.

* - запрещены в РФ