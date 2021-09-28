В ОАЭ будет постоянно присутствовать израильская полиция

Израиль намерен создать постоянное присутствие полиции в Объединенных Арабских Эмиратах, что считается частью усилий по борьбе с организованной преступностью, управлямых Израилем, сообщает The Telegraph.

Считается, что ряд организованных преступных операций переместился в ОАЭ после подписания в сентябре 2020 года соглашений о нормализации отношений между Израилем и государством Персидского залива.

Известные семьи, такие как семьи Харири и Хая, перместившиеся в ОАЭ, как полагают, контролируют проституцию, торговлю наркотиками и отмывание денег в стране.

Как сообщает The Telegraph, отряд израильской полиции будет руководить операциями из консульства в Дубае.

О намерении установить присутствие израильской полиции в стране Персидского залива впервые было заявлено в марте, когда бывший министр внутренних дел Амир Охана объявил, что Израиль поможет ОАЭ избавиться от «нежелательных гостей», которые переехали после нормализации отношений.

«Представители израильской полиции на территории Эмиратов будут укреплять и углублять эти связи на благо обеих сторон и на благо жителей этих стран», - сказал Охана.

Несмотря на присутствие израильской полиции в стране, между двумя странами нет договора об экстрадиции, хотя считается, что они работают вместе, чтобы выследить преступников.

Среди тех, кто переехал в ОАЭ после нормализации, - Эран Хая, сын печально известного босса организованной преступности Эйтана Хая, которого в Нью-Йорке также называют «израильским крестным отцом».

Считается, что Эран Хая контролирует обширную преступную сеть между Латинской Америкой и Ближним Востоком и, как сообщается, стремится включить ОАЭ на свою территорию.

Также считается, что в ОАЭ переехали два члена арабской израильской семьи Харири.

Семья Харири была связана с операциями по отмыванию денег и торговлей наркотиками и оружием.

Согласно источникам в полиции, которые беседовали с The Telegraph, один из членов семьи был замечен на вечеринках на вилле, которая, как говорят, пользуется популярностью у гангстеров.

Год назад Израиль и ОАЭ нормализовали отношения, и это соглашение было расценено как возможность для тесного сотрудничества и новых деловых и торговых связей. Этот шаг был отвергнут всеми палестинскими группами как предательство дела палестинцев и палестинского народа.