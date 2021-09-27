В Тунисе прошли массовые протесты против "переворота" президента Кайса Сайеда

Сотни протестующих собрались в воскресенье в столице Туниса, чтобы выразить протест против попыток президента Кайса Сайеда захватить власть.

Демонстранты собрались на авеню Хабиба Бургибы под сильным присутствием полиции, чтобы потребовать отставки Сайеда, скандируя: «Люди хотят провала переворота».

Около 2000 человек приняли участие в митинге перед знаменитым Национальным театром, исторически являющимся местом проведения всех крупных демонстраций в Тунисе.

«Я очень, очень разозлена», - сказала Сумайя Верхани, 30-летняя студентка, журналистам Al Jazeera среди шума толпы и изнуряющей жары. «Мы проводим демонстрацию, чтобы осудить решения президента о прекращении конституции и его переворота против государственных институтов».

Около 20 глобальных и тунисских правозащитных групп выступили в субботу с заявлением, в котором осудили этот шаг как «захват власти».

Подписавшие утверждали, что указ, усиливающий полномочия президентской администрации за счет полномочий премьер-министра и парламента, «косвенно отменяет конституционный порядок… как первый шаг к авторитаризму».

Воскресная акция протеста стала второй после того, как 25 июля Сайед отправил в отставку правительство и приостановил работу парламента.

Тем не менее, шаг Сайеда пользуется консенсусом значительной части населения, которая считает его действия необходимыми для преодоления кризиса политического паралича, экономической стагнации и плохого ответа на пандемию коронавируса.

На другой стороне улицы небольшая, но громкая группа сторонников Сайеда скандировала лозунги в поддержку президента.

«В указе нет ничего важного, народ Туниса хочет чистого, честного президента, который не ворует у народа», - говорит художник Мохамед Халед. «Это стресс. Люди просто хотят наполнить свою сумку для покупок и поесть».

Шариф аль-Кадхи, бывший депутат парламента, говорит, что демонстрации были знаком того, что действия Сайеда ненавидит часть населения настолько же, насколько они приемлемы для других людей.

«Я думаю, что эти протесты будут продолжать набирать обороты в зависимости от экономической ситуации», - сказал он.

«Совершенно очевидно, что тунисцам надоела политическая элита через 10 лет после революции, поэтому они доверились Сайеду, бывшему профессору права», - добавил он.

Однако недовольство может привести к новым протестам в ближайшие недели и месяцы, сказал он.

Крупнейшая политическая партия Туниса, умеренная исламистская Нахда, осудила действия Сайеда как «вопиющий переворот против демократической легитимности» и призвала людей объединиться и защитить демократию в «неустанной мирной борьбе».