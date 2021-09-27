Талибан вернет в Афганистан шариатские телесные наказания

Один из основателей Талибана* и главный сторонник консервативной линии в рядах талибов в 1990-е годы заявил, что в Афганистане снова вернут телесные наказания категории "хадд" - самые спорные для мирового сообщества элементы шариатского права - хотя, возможно, и не публично.

В интервью информационному агентству Associated Press мулла Норуддин Тураби отверг возмущение по поводу телесных наказаний и казней, осуществляемых талибами в прошлом, которые иногда происходили перед толпой на стадионе, и предостерег мир от вмешательства в дела Афганистана.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях», - сказал Тураби AP.

«Никто не должен указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать Исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана».

С тех пор, как 15 августа талибы захватили Кабул и захватили контроль над страной, афганцы и весь мир ожидают, смогут ли талибы воссоздать правление с применением шариатских телесных наказаний, как это было в период 1996-2001 годов.

Комментарии Тураби указывают на то, что лидеры группы по-прежнему готовы осуществлять наказания категории "хадд".

Тураби, которому сейчас за 60, был министром юстиции и главой так называемого министерства призыва к добродетели и предотвращения порока во время предыдущего правления Талибана.

В то время талибов широко критиковали за наказания, которые применялись на стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети Ид-Гах, в присутствии сотен афганских мужчин.

Казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову семьей жертвы, у которой была возможность принять «кровные деньги» и позволить преступнику остаться в живых. Для осужденных воров наказанием было ампутация руки. У осужденных за разбой на дороге ампутировали руку и ногу.

Судебные процессы и осуждения редко были публичными, а судебная власть была в руках исламских ученых, которые опирались на книги по фикху (исламскому праву).

Тураби сказал, что на этот раз судьи, в том числе женщины, будут рассматривать дела, но основой законов Афганистана будет Коран. Он сказал, что такие же наказания будут восстановлены.

«Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности», - сказал он, отметив сдерживающий эффект телесных наказаний. Он добавил, что кабинет изучает, применять ли наказания публично или нет, и что в конце концов он «разработает политику».

В недавнем интервью Al Jazeera Тураби, который вернулся в Афганистан после 20 лет изгнания в Пакистане, также сказал, что новая система правосудия будет отражать предыдущий порядок талибов, хотя и с некоторыми «изменениями».

«Наши дела покажут, что мы не такие, как американцы, которые говорят, что выступают за права человека, но совершают ужасные преступления. Больше не будет пыток и голода», - сказал Тураби, объясняя, что в новый тюремный персонал войдут члены старой системы и моджахеды Талибана.

«У нас есть конституция, но мы внесем в нее изменения, и на основе этих изменений мы пересмотрим гражданский и уголовный кодексы и правила для гражданских лиц. Заключенных будет намного меньше, потому что мы будем следовать правилам ислама, гуманным правилам».

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