В сирийском лагере Аль-Хол каждую неделю в среднем умирают по двое детей

По данным организации «Спасите детей», в среднем двое детей умирают каждую неделю в лагере на северо-востоке Сирии для предполагаемых членов семей боевиков ИГИЛ*.

В опубликованном в четверг отчете благотворительной организации говорится, что десятки тысяч детей «истощены» в лагерях Аль-Хол и Рож, и что иностранным правительствам следует «как никогда срочно» репатриировать своих граждан.

«Масштабы насилия, лишений и травм, которые дети, живущие в этих лагерях, испытывают каждый день, невозможно переоценить», - говорится в отчете.

Организация «Спасите детей» сообщила, что в общей сложности 40 000 детей из 60 разных стран живут в ужасных условиях в лагерях Аль-Хол и Рож.

При этом организация добавляет, что лагерь Аль-Хол, который контролируется боевиками Сирийских демократических сил (сирийского бренда РПК), в частности, превращается в "экстремистскую пороховую бочку".

Хотя лагерь был создан для размещения семей лиц, задержанных по подозрению в связях с ИГИЛ, на самом деле в нем также находятся беженцы, бежавшие от боевых действий и оккупации ИГИЛ. Немало там и тех людей, которых боевики СДС обвинили в причастности к ИГИЛ совершенно огульно.

По данным организации «Спасите детей», в период с января по середину августа этого года в лагере Аль-Хол погибли 163 человека, 62 из которых - дети. Организация добавляет, что 73 человека были убиты, в том числе трое детей, которые были застрелены - в среднем двое детей умирают каждую неделю.

Командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Кеннет Маккензи ранее предупреждал, что дети «в особенности» радикализируются сторонниками ИГИЛ в лагере, и предупреждал, что «если мы не найдем способ репатриировать их, реинтегрировать и дерадикализовать» , мы сами себе подарим боевиков через пять-семь лет ".

Организация «Спасите детей» поговорила с некоторыми детьми, которые оказались в лагере за колючей проволокой.

«Я не могу больше выносить эту жизнь. Мы ничего не делаем, кроме как ждем», - сказала одна 11-летняя ливанская девочка, у которой в мае брали интервью и которая, как сообщается, была убита во время неудачной попытки побега на грузовике с водой.

Благотворительная организация призвала правительства, в том числе государства-члены ЕС, репатриировать своих граждан, заявив, что «многие из самых богатых стран мира отказываются вернуть домой большинство своих детей».

«Мы видим, что правительства просто бросают детей, которые в первую очередь являются жертвами конфликта», - сказала Соня Хуш, директор организации «Спасите детей».

По словам Хуш, 83 процента репатриаций до сих пор приходились на Узбекистан, Косово, Казахстан и Россию.

В отчете говорится, что с 2017 года было репатриировано 1163 ребенка, но в этом году было репатриировано только 14 детей.

Организация требует, чтобы "все правительства, граждане которых проживают в лагерях, взяли на себя ответственность и вернули домой детей и их семьи".

* - запрещены в РФ