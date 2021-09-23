Турция в состоянии войны с криптовалютами - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его страна находится в состоянии войны с криптовалютами из-за ряда мер по контролю за их использованием.

Во время встречи со студентами из 81 провинции, которая состоялась в городе Мерсин, Эрдоган заявил, что у страны «определенно» нет проблем с распространением цифровых активов.

Однако Турция будет продолжать пользоваться своими деньгами, что, по его мнению, является частью национальной идентичности.

В апреле центральный банк Турции ввел запрет на платежи в криптовалюте, что означает, что местным компаниям не разрешается проводить транзакции с товарами и услугами.

Нестабильность в регулировании, чрезвычайно высокая волатильность и преступность были названы основными причинами этого решения.

Центральный банк Турции тогда предупредил, что криптовалюты "влекут за собой значительные риски", потому что рынок нестабилен и не контролируется.

«Кошельки могут быть украдены или использованы незаконно без разрешения их владельцев», - заявил центральный банк.

В мае Турция добавила платформы для торговли криптовалютой в свой список фирм, подпадающих под действие закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с указом президента.

В официальном бюллетене правиртельства Турции говорится, что последнее расширение правил в стране будет охватывать «поставщиков услуг по криптоактивам», которые должны теперь подчиняться существующим правилам.