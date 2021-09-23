Тунисский президент Кайс Сайед продолжает усиливать хватку

Президент Туниса заявил, что может править помощью указов и частично игнорировать конституцию. Совершенно очевидно, что президент готовится изменить политическую систему, что вызвало немедленную оппозицию со стороны соперников.

Кайс Сайед и так обладал почти полной властью с 25 июля, когда он уволил премьер-министра, приостановил работу парламента и взял на себя исполнительную власть, сославшись на чрезвычайное положение в стране, которое его противники назвали переворотом.

новые положения, объявленные в среду, по всей видимости, направлены на еще большее изменение баланса сил в пользу президентства.

Они были изложены в серии указов, опубликованных в официальной правительственной газете.

Сайед находится под растущим давлением со стороны ключевых политических игроков Туниса и западных доноров, требующих, чтобы он назначил премьер-министра и объяснил, как он намерен выйти из кризиса.

Офис Сайеда заявил, что президент сформирует комитет для внесения поправок в политическую систему. При этом другие части конституции останутся в силе.

В заявлении говорится, что деятельность парламента останется замороженной, а право депутатов на иммунитет от судебного преследования будет отменено.

Лидер умеренной исламистской партии "Ан-Нахда", которая обрадает самым большим числом мест в парламенте и входила в сменяющие друг друга правящие коалиции, немедленно отверг заявления Сайеда.

Рашид Ганнуши сообщил агентству Reuters, что это заявление президента означает отмену конституции, и что Ан-Нахда, которая уже объявила решение Сайеда от 25 июля переворотом, не согласится с этим.

В этом месяце один из советников Сайеда сообщил агентству Reuters, что президент планирует приостановить действие конституции и предложить новую версию на публичном референдуме, что вызвало негативную реакцию со стороны влиятельного профсоюза и политических партий.

Межджу тем сам Сайед отрицает свои диктаторские устремления, и настаивает на том, что его действия являются конституционными. При этом он обещает защищать права тунисцев.

Его укрепление власти в собственных руках нашло широкую поддержку среди простых тунисцев, уставгих после многих лет экономического застоя и политического паралича, усугубленных резким всплеском случаев COVID-19.