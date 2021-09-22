Эскалация в Ливии: парламент на востоке страны вынес вотум недоверия правительству единства

Парламент Ливии, расположенный на востоке страны, во вторник вынес вотум недоверия правительству единства страны, что нанесло новый удар по мирным усилиям, поддерживаемым ООН.

По словам пресс-секретаря, 89 из 113 депутатов, присутствовавших в городе Тобрук на востоке страны, проголосовали за то, чтобы выразить недоверие к базирующейся в Триполи администрации временного премьер-министра Абдулхамида Дбейбы.

Эскалация произошла на фоне растущей напряженности между администрацией Дбейбы в Триполи и Палатой представителей на востоке страны, за три месяца до запланированных национальных выборов.

Спикер Акила Салех ранее в этом месяце ратифицировал закон о выборах, который, как считается, идет в обход надлежащей правовой процедуры и поддерживает мятежного военачальника с востока страны генерала Халифу Хафтара.

Высший государственный совет, верхняя палата парламента в Триполи, отклонил этот закон в понедельник.

Закон был принят «без законного голосования или консенсуса», заявили в совете, призывая отложить президентские выборы на год.

Совет также быстро отреагировал на голосование во вторник.

«Совет отвергает вотум недоверия правительству национального единства», - сказал представитель, добавив, что голосование противоречит соглашению, подписанному в марокканском городе Схират в 2015 году.

Переходная администрация Дбейбы приступила к исполнению своих обязанностей в феврале с мандатом вести эту североафриканскую страну к выборам 24 декабря, которые являются частью процесса под руководством Организации Объединенных Наций, направленного на прекращение десятилетия насилия после падения диктатора Муамара Каддафи.

Это произошло после октябрьского перемирия между международна признанным правительством в Триполи и Хафтаром, который в течение года вел штурм столицы, из-за чего погибли тысячи людей.

Критики действий Салеха указали на пункт, согласно которому военные чиновники могут баллотироваться на президентских выборах при условии, что они уйдут со своих постов за три месяца до этого.

Это позволит Хафтару, чьи силы контролируют восточную Ливию, где находится парламент, а также частично юг страны, выдвинуть свою кандидатуру.

Мохамед Эльджарх, консультант Libya Outlook, написал в Твиттере, что вотум недоверия во вторник стал «серьезной эскалацией» со стороны парламента «в этот критический момент», и что он «добавит путаницы и неопределенности» в Ливии.