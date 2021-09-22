Афганские коллаборационисты и Запад: от помощи до халатности

Палата представителей США одобрила экстренную помощь в размере 6,3 миллиарда долларов, которые пойдут на расселении афганских беженцев в США после операции по эвакуации из Кабула в прошлом месяце.
Эти средства являются частью более крупного законопроекта о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и временном государственном финансировании на сумму 28,6 млрд долларов, принятого Палатой представителей, однако в Сенате США вокруг него может возникнуть тяжелая битва.
«Это финансирование обеспечит правительственным учреждениям, участвующим в процессе переселения, возможности, необходимые для того, чтобы помочь нашим афганским союзникам построить новую жизнь в безопасности в Соединенных Штатах», - сказала член Палаты представителей Дебора Росс, демократ из Палаты представителей.
Теперь законопроект направляется в Сенат США, где он может быть отклонен из-за подавляющего сопротивления республиканцев.
Большинство республиканцев в Конгрессе поддерживают финансирование афганских беженцев, тысячи из которых на сегодняшний день переселены в США, включая переводчиков и других лиц, помогавшим силам США в течение 20-летней миссии страны в Афганистане.
Но более крупная мера финансирования сталкивается с неопределенными перспективами в Сенате США, где республиканцы выступают против положения, увеличивающего размер финансового долга, который может выпустить Казначейство США.
Республиканцы особенно критически относились к тому, что они называют «неумелым» подходом президента Джо Байдена к сокращению численности войск США в Афганистане, которое было завершено 30 августа.
«Америка заслуживает ответов о принятых решениях и связанных с этим неудачах руководства на всех уровнях», - сказал член Палаты представителей Том Коул, республиканец.
Напомним, что более 120 000 афганцев были эвакуированы из международного аэропорта Кабула во время беспорядочной операции.
Британский слив
Министр обороны Великобритании принес извинения и отстранил одного чиновника от должности во вторник после того, как его ведомство случайно раскрыло адреса электронной почты более 250 афганских переводчиков, стремящихся переехать в Великобританию.
Бен Уоллес заявил парламенту, что ошибка, из-за которой сотни афганцев были открыто отмечены в еженедельном электронном письме, которое было послано вечером в понедельник, «неприемлема».
По его словам, уязвимые получатели, потенциально имеющие право на переселение после захвата власти талибами* Афганистан, были предупреждены, как только была обнаружена грубая ошибка, и получили советы о том, что им делать.
«Это неприемлемый уровень обслуживания ... и от имени министерства обороны я приношу свои извинения», - сказал Уоллес членам парламента.
«Сказать, что я был рассержен этим, было бы преуменьшением, и я немедленно приказал провести расследование», - добавил он.
«Один человек был отстранен от работы в ожидании результатов расследования, а процессы обработки данных и корреспонденции уже изменены».
Уоллес подтвердил, что электронное письмо было отправлено сотрудником министерства обороны группе афганцев, потенциально имеющих право на переселение в Великобританию, включая около 260 человек, которые все еще находятся в Афганистане.
Многие из адресов электронной почты также содержали фотографии.
Переводчик сказал Би-би-си, что ошибка «может стоить жизни переводчикам, особенно тем, кто все еще находится в Афганистане».
Уоллес настаивал на том, что его отдел будет сотрудничать с расследованием, и пообещал продолжить эвакуацию.
Но ошибка возмутила некоторых членов правящей партии.
Депутат-консерватор и бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер назвал это нарушение данных «преступной халатностью».
Ошибка электронной почты - последняя из нескольких подобных ошибок министерства обороны как в Великобритании, так и за рубежом.
В августе газета The Times сообщила, что она нашла контактные данные сотрудников и соискателей, оставленные на территории британского посольства в Кабуле, что потенциально подвергает их опасности.
Уоллес сообщил законодателям, что его департамент получил более 68 000 запросов на участие в политике Великобритании по переселению и помощи в Афганистане, созданной для оказания помощи переводчикам и другим лицам.
С тех пор, как талибы захватили Кабул, Великобритания перебросила по воздуху более 15 000 человек из Афганистана, как граждан Великобритании, так и местных коллаборационистов.
* - запрещены в РФ