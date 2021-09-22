ХАМАС требует включить шестерых беглецов из тюрьмы Гильбоа в переговоры по обмену пленными

Движение ХАМАС потребует освобождения шести беглецов из тюрьмы Гильбоа в ходе переговоров с Израилем об обмене пленными.

Член политического бюро ХАМАС Захир Джабарин сказал в интервью Аль-Араби аль-Джадид, что группа все еще взаимодействует с посредниками, несмотря на колебания Израиля.

В интервью, опубликованном во вторник, он предположил, что Израиль по-прежнему не желает платить «необходимую цену» за освобождение израильтян, удерживаемых вооруженным крылом ХАМАС, Бригадами Аль-Кассама, но что они в конечном итоге согласятся на переговоры.

Джабарин сказал, что теперь Израиль понимает, что он не может оказывать давление на ХАМАС с целью освободить израильских заключенных с помощью возможных усилий по восстановлению в Газе - после израильской бомбардировки палестинского анклава - или же его блокады.

Он сказал, что палестинские заключенные, удерживаемые Израилем, должны быть освобождены, чтобы ХАМАС освободил израильских пленников.

Шесть отважных беглецов из тюрьмы Гильбоа станут участниками этого обмена, если Халед Машаль, зарубежный политический лидер ХАМАС, добьется своего.

Напомним, что шесть человек вырвались из объекта строгого режима на севере Израиля две недели назад, что вызвало празднование в Палестине и шок в Израиле. С тех пор все они были снова пойманы.

Машаль поговорил с родственниками заключенных из Гильбоа по телефону и сказал им, что они будут частью сделки с Израилем, сообщил во вторник Аль-Араби аль-Джадид.

Он заявил: «Эти пленники и остальные заключенные дети национального движения и их лидеры скоро увидят свободу, если Бог даст».

Это произойдет «через благородную сделку по обмену, достойную палестинского сопротивления [ХАМАС], которое взяло на себя инициативу и национальную и историческую ответственность».

Высокопоставленный лидер ХАМАС также похвалил шестерых беглецов из Гильбоа, заявив, что «они своей могучей волей делают невозможное, ища свободы и спасения из оккупационных тюрьм».

По словам Аль-Араби аль-Джадид, родственники узников Гильбоа, которым теперь приходится ждать, чтобы увидеть как продвигается обмен пленными, сказали Машалю, что они уверены в ХАМАС и его лидерах.

Среди четырех израильских пленных, удерживаемых ХАМАС, есть двое солдат, захваченных во время военной кампании Израиля против Газы в 2014 году.

Израиль считает, что солдаты были убиты, хотя ХАМАС этого не подтверждает и не опровергает.