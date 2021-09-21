В Судане говорят о предотвращенной попытке военного переворота

Власти Судана заявили, что они предотвратили попытку переворота рано утром во вторник с участием военных и гражданских лиц, связанных со свергнутым режимом прежнего президента Омара аль-Башира.

Премьер-министр Судана Абдуллах Хамдок заявил, что попытка государственного переворота была организована элементами внутри и вне военного ведомства.

Хамдок добавил, что неудачной попытке предшествовали попытки посеять семена конфликта, особенно на востоке Судана, но ничто не смогло подорвать демократический переход в стране.

Ранее во вторник министр информации Судана Хамза Балул подтвердил, что власти «арестовали руководителей неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, принадлежащие к уже не существующему режиму».

«Произошла неудавшаяся попытка государственного переворота, люди должны противостоять ей», - сказал Балул.

Высокопоставленный военный источник сообщил AFP, что группа офицеров «участвовала в попытке прееворота, но была немедленно отстранена».

Член правящего совета страны также сообщил агентству Reuters, что во вторник рано утром произошла неудачная попытка государственного переворота.

Дорожное движение Во вторник в центре Хартума не прерывалось, в том числе вокруг штаб-квартиры армии. Именно там несколько месяцев проходили массовые протесты, которые привели к отстранению президента Омара аль-Башира в результате военного переворота два года назад.

Однако суданские силовики перекрыли главный мост через Нил, соединяющий Хартум с его городом-побратимом Омдурманом.

Напомним, что переходное правительство, состоящее как из гражданских, так и из военных чиновников, управляет Суданом с 2019 года после падения Башира.

Но глубокие политические разногласия и экономические проблемы, унаследованные от правления Башира, омрачают этот переходный период.