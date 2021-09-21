Талибан пообещал скорое возвращение девочек в школы

Официальный представитель талибов* Забихулла Муджахид сообщил, что девочкам придется подождать, прежде чем они смогут вернутся в средние школы в Афганистане. Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности мировой общественности по поводу образования женщин при новом правительстве.

Выступая на пресс-конференции в столице страны Кабуле во вторник, Муджахид сказал, что группа «завершает работу» и что девочки средней школы вернутся в классы «как можно скорее».

В субботу Министерство образования выступило с заявлением, в котором говорилось: «Все учителя и ученики-мужчины должны посещать свои учебные заведения», но при этом не упоминались ни девочки, ни взрослые женщины.

В соответствии с новыми правилами образования девочек и женщин могут обучать только учительницы-женщины или, в случаях, когда учительниц недостаточно, «пожилые» мужчины, доказавшие, что они благочестивы. Точно так же женщины могут вернуться в университеты, но должны учиться в условиях разделения полов.

Муджахид пояснил, что сначала им необходимо создать «безопасную среду обучения», прежде чем старшие девочки смогут полностью вернуться в школу. Он не сообщил подробностей о том, что именно нужно сделать, чтобы создать такую среду.

Он также не пояснил, какие недостатки предыдущей системы образования, по мнению талибов, мешают девочкам вернуться в школу, ведь даже при предыдущем правительстве мальчики и девочки учились раздельно.

Это отсутствие ясности привело к усилению беспокойства среди преподавателей и студенток, которые опасаются, что Талибан может вернуться к жестким ограничениям их пятилетнего правления в 1990-х годах. В то время всем женщинам и девочкам было запрещено ходить в школу. Только врачи-женщины могли продолжать работать.

С тех пор, как в прошлом месяце талибы вернулись к власти, они стараются заверить весь мир, что права женщин будут соблюдаться в полном объеме, но в соответствии с правилами шариата.

Они позволили работницам Министерства здравоохранения возобновить работу, и несколько талибских лидеров даже посетили медицинских работников-женщин в первые дни после занятия Кабула, заверив их, что они смогут продолжать свою работу беспрепятственно.

Однако другие женщины в Кабуле, Герате и Кандагаре сообщали, что они не могут вернуться на работу при правлении талибов.

Напомним, что даже предыдущее правительство, включая его министра образования (женщину), также подвергались критике за якобы ограничения на образование девочек.

В то время исполнявшая обязанности министра образования Рангина Хамиди резко критиковалась за политику, которая не позволяла девочкам старшего возраста петь на школьных мероприятиях, даже несмотря на то, что школы были разделены по половому признаку. Запрет на пение был отменен после кампании в социальных сетях.

* - запрещены в РФ