Тунисцы протестуют против "конституционного переворота" президента Сайеда

Сотни людей вышли на улицы в центре Туниса в субботу в знак протеста против июльского захвата власти президентом Кайсом Саидом, который они обвинили в неконституционности.

Демонстрации последовали за неделями политических беспорядков, возникших в результате решения президента от 25 июля приостановить работу парламента, снять неприкосновенность депутатов и взять на себя исполнительную власть в стране, что оппоненты назвали "переворотом".

Демонстранты собрались возле национального театра на улице Хабибы Бургибы, скандируя «народ хочет, чтобы переворот провалился» и держали плакаты, призывающие к восстановлению парламента и демократии.

Бульвар, который был эпицентром протестов «Арабской весны» 2011 года, когда был свергнут многолетний правитель Зин эль-Абидин Бен Али, обладает сильным символизмом в политическом воображении Туниса.

Судя по кадрам, опубликованным активистами в социальных сетях, полиция, похоже, обращалась с обеими группами протестующих одинаково, стоя между двумя лагерями за пределами богато украшенного театра belle epoque.

Многие тунисские политики и активисты призывали к демонстрациям, в том числе бывший президент Туниса Монсеф Марзуки, который позвал людей на мирный мирш «в защиту государства и конституции революции».

Марзуки часто называл захват власти Сайедом «переворотом».

Хотя многие тунисцы приветствовали решение Сайеда о роспуске крайне непопулярного парламента, его отказ с 25 июля назначить премьер-министра или предложить долгосрочный план привел к растущему разочарованию.

Кайс Сайед оправдал свои действия «исправлением курса» после того, как в июле по всей стране вспыхнули крупные демонстрации против высокого уровня безработицы, коррупции и неэффективности политического класса.

Во вторник Саид заявил, что не будет «иметь дело и вести переговоры с агентами и предателями, а также с теми, кто получает деньги за оскорбление своей страны».

«Это государство с двумя режимами: явный режим институтов и реальный режим мафии», - сказал он, по-видимому, имея в виду умеренно-исламистскую партию Ан-Нахда.

Несколько правозащитных групп выразили обеспокоенность по поводу действий Сайеда, предупредив об усилении авторитаризма.

Human Rights Watch (HRW) и Тунисская ассоциация защиты личных свобод выступили с предупреждениями о росте "произвольных и политически мотивированных репрессий" после 25 июля.

Эрик Голдштейн, исполнительный директор подразделения HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке, предупредил, что обещания президента в отношении прав человека звучат «пусто».

«Заверения президента Саеда в отношении прав человека кажутся пустыми, когда он концентрирует власть в своих руках, парламентарии и другие тунисцы внезапно начинают сталкиваться с произвольными ограничениями своей свободы, а некоторые отправляются в тюрьму», - сказал он в заявлении на прошлой неделе.

Последний из этих насильственных арестов произошел 17 сентября, когда пятеро неизвестных насильно запихнули тунисского адвоката Сейфеддина Махлюфа в заднюю часть автомобиля.

Аналогичным образом, отчет, выпущенный Советом независимых высших органов по аудиовизуальным коммуникациям (HAICA), выявил общее «несоблюдение плюрализма, разнообразия и баланса» в освещении политической ситуации в стране после захвата власти.

Существенные опасения были высказаны по поводу нарушений прав человека на информацию и свободу слова.

В сообщении говорится, что национальный телеканал Аль-Ватания уделял 93 процента экранного времени сторонникам президента Сайеда по сравнению с 7 процентами его оппонентов.

В целом сторонники президента получили 78 процентов всех появлений в СМИ с 25 июля, в то время как оппозиция получила только 22 процента эфирного времени.