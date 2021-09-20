Иран садит Ливан на экономический крючок

Иран заявил в воскресенье, что готов продавать нефть напрямую ливанскому правительству, чтобы помочь с продолжающимся топливным и экономическим кризисом в стране.

Министерство иностранных дел Ирана сделало комментарии после того, как первая поставка иранского топлива, организованная шиитьским движением "Хезболла", прибыла в страну в четверг.

«Если правительство Ливана захочет покупать у нас топливо для решения проблем, с которыми сталкивается его население, мы будем его поставлять», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

Он также сказал на пресс-конференции, что Иран уже продал топливо «ливанскому бизнесмену», не назвав Хезболлу.

Поддерживаемая Тегераном "Хезболла" пообещала в августе доставить топливо из Ирана, чтобы уменьшить дефицит, сеющий хаос в Ливане, и сделала это вопреки санкциям США.

В четверг караван из десятков автоцистерн с иранским топливом, организованный «Хезболлой», прибыл в Ливан. Топливом должны были заправить баки топливораспределительной компании, принадлежащей «Хезболле», которая находится под санкциями США.

Новый премьер-министр Ливана Наджиб Микати уже поспешил заявить в интервью CNN, что поставка «не была одобрена правительством Ливана».

Его «опечалило нарушение суверенитета Ливана».

Тем не менее, предложить достойную альтернативу правительство пока не может. А вот Иран нашел идеальный вариант, с помощью которого может подсадить Ливан на экономический крючок. Иранцы показали, что они могут спасти страну от дефицита, который поставил их на грань коллапса. Сделали они это неофициально, по линии своих шиитских ливанских союзников (и сирийских, поскольку караван прошел через территорию под контролем Башара Асада), ну а теперь хотят оформить такие поставки официально.

Тем самым Иран убивает несколько зайцев - привязывает Ливан экономично к себе, усиливает популярность Хезбаллы в стране, и в конце концов создает единую ось "шиитского полумесяца", связывая в одно пространство Ливан, Сирию и Иран.

Разумеется, правительство Ливана вовсе не жаждет включаться в иранскую орбиту, прекрасно памятуя о том, что Иран находится быть под санкциями. С другой стороны, Ливан сейчас в такой ситуации, что никакая помощь не будет лишней, и по меньшей мере часть министров возражать против сотрудничества с Тегераном не будет. Скорее всего на практике это означает, что официально Бейрут будет против неформальных поставок топлива из Ирана через асадитскую Сирию, но на практике будет на все закрывать глаза.

Напомним, что Хезболла - крупная политическая сила в Ливане и единственная группировка, сохранившая свой арсенал оружия после окончания гражданской войны 1975-90 годов в стране.

Ливан переживает один из самых тяжелых экономических кризисов, когда более 75%ливанцев находятся за чертой бедности.

В прошлом году Бейрут объявил дефолт по своему внешнему долгу и больше не может позволить себе импортировать ключевые товары, включая бензин и дизельное топливо.

Электроэнергия доступна только несколько часов в день, в то время как ливанцы изо всех сил пытаются найти бензин, хлеб и лекарства.