Индонезия усиливает морскую защиту границ от китайского проникновения

Военно-морской флот Индонезии усилил патрулирование вокруг своих островов Натуна в Южно-Китайском море после того, как китайские и американские суда были обнаружены поблизости в международных водах, несмотря на то, что эти суда не вызывали никаких беспокойств, сказал представитель военно-морского флота.

Командующий западным флотом ВМС Индонезии Арсьяд Абдулла сообщил журналистам в четверг журналистам, что пять военно-морских судов при поддержке воздушного патруля были развернуты в Северном море Натуна для обеспечения безопасности в этом районе.

«Позиция ВМС в Северном море Натуна очень тверда в защите национальных интересов в пределах индонезийской юрисдикции в соответствии с национальным законодательством и международным правом, которые были ратифицированы, так что мы не будем терпеть какие-либо нарушения в Северном море Натуна», - сказал Арсьяд. .

В 2017 году Индонезия переименовала северные районы своей исключительной экономической зоны в Южно-Китайском море в Северное море Натуна в рамках борьбы с морскими территориальными амбициями Китая.

Арсьяд сказал, что недавно поблизости были обнаружены корабли ВМС США и Китая, но добавил, что это не было помехой, так как они все еще находились в международных водах.

Недельное противостояние в Натуна произошло в начале января прошлого года, когда китайское судно береговой охраны и сопровождающие его рыбацкие лодки вошли в северную часть моря Натуна, что побудило Индонезию отправить истребители и мобилизовать собственных рыбаков.

«Когда речь заходит о нашем суверенитете, территориальной целостности нашей страны, торг не уместен», - заявил после инцидента президент Индонезии Джоко Видодо.

В 2016 году индонезийское военно-морское судно также обстреляло китайское рыболовное судно, обвиняемое в незаконном рыболовстве возле Натуны, после серии столкновений в том же году.

В том же году Индонезия уничтожила 23 иностранных рыболовных судна из Малайзии и Вьетнама, обвиненных в незаконном рыболовстве в водах Индонезии.

Министр морского судоходства и рыболовства Суси Пуджиастути заявила, что ее агентство потопило 10 малазийских и 13 вьетнамских лодок, которые были пойманы на незаконном промысле в водах Индонезии.

Китай не претендует на острова Натуна, но говорит, что у него есть права на рыбную ловлю в пределах придуманной им «линии из девяти пунктов», которая включает большую часть богатого энергоресурсами Южно-Китайского моря.

Это требование оспаривается некоторыми странами Юго-Восточной Азии и не признано на международном уровне Постоянным арбитражным судом в Гааге.