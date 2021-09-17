Турция и талибы никак не договорятся на счет аэропорта в Кабуле

Турция и Талибан* все еще изо всех сил пытаются прийти к окончательной договоренности по обеспечению безопасности и эксплуатации аэропорта Кабула, при этом Анкара разочарована отсутствием "инклюзивности" во временном афганском правительстве талибов, сообщает Middle East Eye со ссылкой на людей, знакомых с этой проблемой.

«Новое правительство Талибана расстроило западных союзников, включая Анкару», - сказал один из источников. «В кабинете нет ни одного инклюзивного человека».

Этот человек сказал, что Анкара заняла выжидательную позицию, пытаясь дать Талибану время, чтобы определиться с окончательной формой, которую примет его правительство.

«Никто не будет спешить их признавать», - добавил источник.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу признал, что более десятка турецких технических специалистов были в Кабуле, чтобы помочь катарцам управлять аэропортом. Источники MEE сообщили, что специалисты были размещены там вместе с небольшой группой безопасности 1 сентября.

Чавушоглу также публично призвал Талибан включить в свой кабинет различные этнические группы и женщин. Тем не менее, временное правительство, объявленное группой, в основном состояло из высокопоставленных командиров талибов, придерживающихся ультраконсервативных взглядов.

Второй человек, знакомый с проблемой, сказал, что Турция помогала операции в аэропорту «на разовой и индивидуальной основе», хотя окончательной договоренности по этому вопросу еще не было.

«Пока нет договоренности о систематической и регулярной работе [в аэропорту]», - добавил он.

Турция и Катар обсуждают сделку с талибами по эксплуатации аэропорта с тех пор, как талибы захватили Кабул 15 августа на фоне хаотичного вывода американских войск из Афганистана спустя 20 лет с начала войны.

Проект сделки, обнародованный в прошлом месяце, включает положения, согласно которым Анкара признает Талибан в качестве законного правительства Афганистана и обеспечивает безопасность в аэропорту Кабула через частную фирму.

Также согласно этой сделке должны быть задействованы дополнительные бойцы турецкого спецназа для обеспечения безопасности турецкого технического персонала. Они должны носить штатское и не будут покидать периметр аэропорта.

Несмотря на то, что стороны все еще не достигли окончательной договоренности, данные из открытых источников указывают на то, что турецкие военные самолеты в последние несколько недель перевозили какие-то грузы в Пакистан, возможно закладывая основу для турецких операций в Афганистана на долгосрочную перспективе.

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