Талибан благодарит мир за экстренную помощь Афганистану

Во вторник талибы* поблагодарили мир за выделение сотен миллионов долларов чрезвычайной помощи Афганистану и призвали Соединенные Штаты показать «сердце» к бедной стране.

На конференции доноров в Женеве в понедельник страны пообещали в общей сложности 1,2 миллиарда долларов помощи Афганистану, который в прошлом месяце был захвачен талибами в ​​ходе молниеносного наступления.

Афганистан, и без того сильно зависящий от помощи, столкнулся с экономическим кризисом, когда новые власти не в состоянии платить зарплаты, а цены на продукты питания стремительно растут.

Амир Хан Муттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел режима, заявил на пресс-конференции, что Талибан будет разумно тратить деньги доноров и использовать их для борьбы с бедностью.

«Исламский Эмират сделает все возможное, чтобы доставить эту помощь нуждающимся людям совершенно прозрачно», - сказал Муттаки.

Он также попросил Вашингтон выразить признательность Талибану за разрешение США завершить вывод войск и эвакуацию более 120 000 человек в прошлом месяце.

«Америка - большая страна, у них должно быть большое сердце», - сказал он.

Муттаки сказал, что Афганистан, который также столкнулся с засухой, уже получил помощь от таких стран, как Пакистан, Катар и Узбекистан, но не сообщил подробностей.

Он сказал, что провел переговоры с послом Китая о вакцине от коронавируса и других гуманитарных грузах, и Пекин пообещал выделить 15 миллионов долларов, которые будут доступны «в ближайшее время».

После захвата власти талибами Всемирный банк и Международный валютный фонд закрыли доступ Афганистана к финансированию, в то время как Соединенные Штаты также заморозили денежные средства, хранившиеся в их резерве для Кабула.

Глава ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что, по его мнению, помощь может быть использована в качестве рычага воздействия на "исламистов для улучшения положения в области прав человека".

«Невозможно предоставить гуманитарную помощь внутри Афганистана без взаимодействия с де-факто властями», - сказал генеральный секретарь ООН министрам, присутствующим на переговорах в Женеве.

«В настоящий момент очень важно взаимодействовать с талибами».

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