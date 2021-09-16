Греция отправляет в Саудовскую Аравию ракетные комплексы Patriot

Греция отправит в Саудовскую Аравию батарею зенитных ракет Patriot и 120 человек для работы с системами вооружения, сообщает греческое новостное агентство Ekathimerini.

По информации издания, что ракеты останутся в стране в течение неопределенного периода времени и будут использоваться для усиления саудовской противовоздушной обороны.

Согласно сообщениям, это произошло после того, как США вывезли большую часть своих ракетных батарей Patriot из королевства.

Сделка о поставке Саудовской Аравии ракетных батарей была подписана в апреле и расценена как шаг вперед в сотрудничестве Греции и Саудовской Аравии.

«Это большой шаг вперед для нашей страны в отношении сотрудничества со странами Персидского залива, а также вклад в более широкую безопасность источников энергии для Запада», - сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Когда впервые было объявлено о поставках Греции ракетных систем Patriot, Дендиас поспешил подчеркнуть оборонительный характер систем вооружения.

«Но ракеты Patriot - это не наступательное оружие, это оборонительное оружие. Они не направлены против кого-либо. Они защищают воздушное пространство», - сказал Дендиас.

По словам Ekathimerini, доставка ракет в Грецию стала ответом на атаки беспилотников в сентябре 2019 года, нацеленные на нефтеперерабатывающие заводы государственной нефтяной компании Aramco.

Министерство иностранных дел Греции осудило удары, за которые ответственность взяли повстанцы-хуситы из Йемена.

«Греция безоговорочно осуждает недавнюю атаку беспилотника на нефтяные объекты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Эти нападения представляют опасность для гражданского населения, нарушают нормы международного права и ставят под угрозу безопасность и стабильность в очень уязвимом регионе», - говорится в сообщении министерства иностранных дел Греции.

Вклад Греции в систему Patriot является последним признаком растущего сотрудничества между Афинами и Эр-Риядом.

В марте Королевские ВВС Саудовской Аравии отправили истребители F-15 на греческий остров Крит, где они приняли участие в учениях "Глаз Сокола" 1 над Средиземным морем.

Кроме того, Греция стремилась расширить свое сотрудничество с ОАЭ, которые разместили истребители на Крите в августе 2020 года. Это произошло в то время, когда напряженность между Грецией и Турцией нарастала после спора о морских границах и морских ресурсах в Восточном Средиземноморье.